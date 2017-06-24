Оксану Сироїд шпиталізували через голодування – «Самопоміч»

Партія «Об’єднання «Самопоміч» повідомила, що заступника голови Верховної Ради Оксану Сироїд, яка була обрана за списком партії, шпиталізували через наслідки її голодування.

Як мовиться в повідомленні партії, її забрала швидка допомога з-під будівлі адміністрації президента, де вона голодувала п’яту добу, протестуючи, як це називають у партії, проти «сміттєвої блокади Львова», в якій «Самопоміч» звинувачує президента і голову уряду.

«Вранці Оксані Сироїд стало погано. У неї низький рівень цукру у крові – 2,8 ммоль/літр – гіпоглікемія, брадикардія, гіпотонія, а також оперізуючі болі в животі із підозрою на панкреатит», – мовиться в повідомленні.

Іще один учасник цього голодування, лідер фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк, заявив агентству «Інтерфакс-Україна», що Оксану Сироїд «просто змусили поїхати» до лікарні.

За його словами, він сам почувається «на межі нижче від норми», в нього теж упав цукор у крові і він уже не ходить, але не збирається припиняти свого голодування.

Також це голодування тримає ще один народний депутат із фракції «Самопоміч» Олег Пастух.

Лідером партії «Самопоміч» є міський голова Львова Андрій Садовий, який разом зі своєю партією звинувачує у сміттєвій кризі в місті центральну владу України.

Натомість прем’єр-міністр Володимир Гройсман звинуватив Андрія Садового у нездатності вирішити проблему з вивезенням твердих відходів. А фракція «Блок Петра Порошенка» у Верховній Раді закликає Андрія Садового вирішити проблему зі сміттям у Львові або добровільно піти у відставку з посади міського голови.

У п’ятницю у Львові розпочалося вивезення накопиченого сміття. За повідомленням із міськради, за той день із міста вже вивезли 270 тонн сміття з майже 12 тисяч, які накопичилися в місті.

Віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко заявив тоді, що 6 тисяч 500 тонн відходів почнуть вивозити зі сміттєвих майданчиків на полігони області, які зазначені в попередньо підписаному меморандумі, і перевізники обіцяють завершити вивезення сміття впродовж 2 тижнів.

Напередодні Кабінет міністрів затвердив план заходів для вивезення сміття у Львові. Ситуацію, яка склалася, планують вирішити до 5 липня, забезпечивши вивезення твердих побутових відходів зі Львова на звалища і полігони області.

Міський голова Львова Андрій Садовий також погодився на пропозицію голови Львівської обласної державної адміністрації Олега Синютки передати обладміністрації повноваження на вивезення твердих побутових відходів із міста.

Проблема з вивезенням сміття у Львові розпочалась торік у червні після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, коли загинули 3 людини, а одного рятувальника досі не знайшли. Судовим рішенням цей полігон був закритий, і відтоді міська влада постійно скаржиться, що перевізникам нікуди вивозити відходи. Водночас за цей час міська влада перерозподілила ринок вивезення сміття, витіснивши маленькі фірми і віддавши цей бізнес шістьом компаніям. На сьогодні системно вивозять сміття лише дві фірми, а ще дві перевіряють правоохоронні органи, зокрема щодо відмивання грошей на смітті.