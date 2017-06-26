Радіо Свобода Daily: «Сміттєве віче» у Львові

Сьогодні традиційно розповідаємо про основні події вихідних. І почнемо з бліц-новин.

Секретар РНБО Олександр Турчинов анонсував перетин кордону для росіян зі зняттям біометрії

Шевченківський районний суд Києва обрав головному редакторові інтернет-видання «Страна.ua» Ігорю Гужві запобіжний захід – тримання під вартою або застава 544 тисячі гривень. Захист обіцяє внести заставу вже сьогодні.

А президент Росії Володимир Путін відвідав дитячий табір «Артек» в окупованому Криму.

«Сміттєве віче»

Тим часом у Львові відбулося віче через сміттєву «блокаду». Упродовж зібрання люди в унісон вигукували «молодці» – промовцям від «Самопомочі», «ганьба» і «тітушки» – тим, хто не підтримує Андрія Садового у питанні, що Львів нібито зазнає тиску з боку центральної влади. Окрім міського очільника виступив і народний депутат, лідер фракції «Самопоміч» у Верховній Раді Олег Березюк, який завершив голодування у Києві і почувається добре. До двох інших голодувальників – народних депутатів від «Самопомочі» Оксани Сироїд і Тараса Пастуха викликали медичну допомогу. Вони теж вже припинили протест через сміттєву проблему у Львові.

У Києві ж у цей час відзначили День молоді , на Хортиці святкували Купала, а в окупованому Сімферополі – мусульманське свято Ораза-байрам.

Матимете вільну хвилинку, радимо почитати і два матеріали на історичну тематику:

А на завершення непересічна історія, на яку важко не звернути увагу. Талант гри на роялі 15-річного харків’янина Миколи Мирошниченка сьогодні визнають імениті педагоги, диригенти і слухачі харківських і київських концертних залів. А з десяток років тому на його здібностях ставили хрест вчителі музичних шкіл, бо він не міг поворушити руками й пальцями. Ще б пак: Микола Мирошниченко при народженні переніс обширний крововилив у мозок, два інсульти. Практично все його тіло було паралізоване. Медики пророчили йому або смерть, або майбутнє неповносправної людини. Але мати Антоніна Мирошниченко вирішила боротися: спочатку – за синове життя, а згодом – за право вчити його у звичайній середній школі та грі на фортепіано. Про історію «Ніколя», як його називають батьки, ми розповіли у програмі «Радиво».

Не опускайте рук за жодних умов!

Ваше Радіо Свобода Daily