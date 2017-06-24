Турчинов анонсував перетин кордону для росіян зі зняттям біометрії

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов оголосив, що громадян Росії мають із часом пропускати через кордон до України тільки за біометричними закордонними паспортами і з одночасним контролем біометричних даних.

Виступаючи під час відкриття нового прикордонного відділу «Тополі» Харківського прикордонного загону, він заявив: «Прикордонники наразі розраховують технічні деталі і також розраховують, яке ще потрібне технічне й матеріальне обладнання для того, щоб, поки уряд визначається з запровадженням візового режиму (для громадян Росії – ред.), забезпечити пропуск по біометричних паспортах, і при перетинанні кордону будь-яким росіянином відбирати в нього ідентифікаційні ознаки: або відбитки пальців, або скан сітківки ока».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, Турчинов додав, що технічна робота для цього вже ведеться, і висловив сподівання, що уряд фінансово підтримає цю роботу, яка має дати результат протягом місяця.

При цьому секретар РНБО не назвав термінів запровадження такого комплексу перевірки.

Начальник Східного регіонального управління Держприкордонслужби Сергій Бідило підтвердив, що зараз уточнюється комплекс обладнання для такої перевірки, яке треба придбати і впровадити.

Олександр Турчинов уже не раз заявляв, що підтримує ідею запровадження візового режиму з Росією і що ще до запровадження віз потрібно дозволити в’їзд громадян Росії в Україну лише за біометричними паспортами. Таким чином, на думку секретаря РНБО, Україна може захиститися від проникнення на її територію «ворожої агентури та терористів».

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив на підтримку ініціативи дозволити в’їзд до України громадянам Росії лише за умови «попереднього інформування» про намір перетнути українсько-російський кордон.

Міністр юстиції України Павло Петренко, зі свого боку, заявляв, що юридичні механізми для запровадження візового режиму з Росією готові і що для цього потрібне тільки політичне рішення.

Речник президента Росії Дмитро Песков заявляв, що в разі запровадження віз Росія відреагує симетрично.