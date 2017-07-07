Україна є перешкодою амбіціям Трампа домовитися з Росією – експерт

Головна подія Саміту G20 в Гамбурзі – перша зустріч президента Росії Володимира Путіна і лідера США Дональда Трампа. Чи можна сподіватися, що після цього контакту за зачиненими дверима Росія отримала жорсткий сигнал від Вашингтона через агресію Москви стосовно України? Про це в студії Радіо Донбас.Реалії говорили президент Центру глобалістики «Стратегія XXІ» Михайло Гончар та американський політолог Сергій Куделя.

– Чи очікуєте ви якихось результатів від цієї зустрічі для України?

Михайло Гончар: Не очікую проривів з кількох причин. Перше – зустріч Трампа і Путіна не відбулася раніше, хоча планувалася. І на це розраховувала Росія. Друге – Трамп – президент країни, де працюють системи стримування противаг. І американська зовнішня політика формується не нинішнім президентом. І нещодавній законопроект Сенату США про підсилення санкцій проти Росії – підтвердження цьому. Трамп не хотів, але це трапилося.

Ми побачимо багато пропагандистської риторики з обох боків. Далі будуть якісь закулісні переговори, домовленості. На мою думку, є одна річ, яка грає на американо-російське зближення, – це апетитні енергетичні проекти, пов’язані з діяльністю ExxonMobil, у рамках тих проектів, які були підписані ще в довоєнний період. У них американська компанія мала зайти в проекти спільно з «Роснефть» на арктичному узбережжі Росії. І Росія вважає, що це ласий шмат. Мовляв, США втрачає дуже багато. На це може купитися Трамп, як бізнесмен, але не як президент. Навряд чи на це купиться Сенат.

Сергій Куделя: Потрібно згадати, що Трамп – перший президент США, якого підозрюють у змові з Кремлем під час передвиборчої компанії минулого року. Трамп зараз веде війну з ліберальними засобами інформації США, з Демократичною партією стосовно цієї підозри, а головне – є розмови про його імпічмент саме через цю змову з Росією. Тому всі чекають, що після цієї зустрічі Трамп повинен заявити й засудити втручання Росії у внутрішньо-політичний процес США. Якщо заяви не буде, тоді в США це потрактують як непряме свідчення змови.

– Чи буде Трамп продовжувати по відношенню до Путіна позицію, висловлену у Варшаві, коли він закликав Росію «припинити свою діяльність на дестабілізацію в Україні й деінде»?

Сергій Куделя: Цей виступ дуже важливий, з точки зору розуміння світогляду та зовнішньо-політичних пріоритетів Дональда Трампа. І насправді, у варшавському виступі він сформував свою нову доктрину, яка полягає в тому, що розколи між державами у світі відбуваються не через політичні чи економічні причини, а за цивілізаційними лініями. Росію він розглядає, як частину іудео-християнської цивілізації. Іншими словами, він каже, що Росія створює певні ризики для США, дестабілізуючи Близький Схід і Україну, але водночас, Америка готова сприймати Росію як частину одного простору. І це те, чого раніше не говорив жоден із американських президентів.

Про демократію у своєму виступі Дональд Трамп нічого не казав. І мені здається, Путін зрозумів, на чому саме треба наголошувати. А він любить говорити про культурну самобутність, про моральні «скрепи». Це фактично є відтворення світогляду Дональда Трампа.

– США виходять на нафто-газовий ринок Європи. Це б'є по інтересах Росії?

Михайло Гончар: Ще в 2012-2013 році, коли революція сланцевого газу стала реальністю, і коли США чітко позначили перспективи цих проектів експорту, тоді в Росії заговорили про агресії. Мовляв, американці намагаються захопити місце росіян на європейському ринку.

Великі американські компанії увійшли в масштабні проекти видобутку нетрадиційного газу. Що зробили росіяни воєнною кампанією проти України? Вони просто вигнали американців. Тому що відразу з’явились військово-політичні ризики, які зводять нанівець всю решту.

Звичка Кремля – перебільшити загрозу для того, щоб потім виправдати свою поведінку, свою агресію. Мовляв, США намагається розсварити Росію та Європу, які тільки-но налагодили відносини.

США, на відміну від Росії, не є країною, міць якої тримається лише на енергетичних ресурсах. А Росія – це велика бензоколонка.

Чим був спричинений колапс СРСР? Падінням цін на нафту в середині 80-х. Учорашній виступ Трампа викликав струс на нафтовому ринку. Протягом доби падіння на 3 долари на барель.

– Як це може віддзеркалитися на бюджеті?

Михайло Гончар: Російська економіка – не радянська. Вона більш стійка. Але все ж таки базис залишається незмінним на експорт енергоресурсів. СРСР колапсував протягом 6 років. Скільки знадобиться Росії? Сказати важко, але це серйозний чинник.

​– Як Путін може відповісти на таку «економічну агресію» Трампа?

Михайло Гончар: Реально Росія нічим не зможе відповісти. Російська економіка зав'язана на європейський ринок. І вона змушена грати за правилами та конкурувати з іншим газом – норвезьким, американським, катарським.

– Чи будуть якісь домовленості стосовно Сирії та України?

Сергій Куделя: Я думаю, що без участі Росії домовитися стосовно Сирії буде майже неможливо. З точки зору амбіцій Дональда Трампа, йому все ж таки необхідно домовлятися з Росією. І Україна в цьому контексті є швидше перешкодою. Першочерговими для Трампа є дві країни – Сирія та Північна Корея. У другому питанні ключовим союзником може виступити Китай, у Сирії – Росія. Але спочатку їм потрібно домовитися про Україну.

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​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)