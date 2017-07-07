Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
07 Липень 2017, Київ 23:50
Політика

Україна є перешкодою амбіціям Трампа домовитися з Росією – експерт

Президенти Росії та США Володимир Путін та Дональд Трамп у Гамбурзі, 7 липня 2017 року

Головна подія Саміту G20 в Гамбурзі – перша зустріч президента Росії Володимира Путіна і лідера США Дональда Трампа. Чи можна сподіватися, що після цього контакту за зачиненими дверима Росія отримала жорсткий сигнал від Вашингтона через агресію Москви стосовно України? Про це в студії Радіо Донбас.Реалії говорили президент Центру глобалістики «Стратегія XXІ» Михайло Гончар та американський політолог Сергій Куделя.

Чи очікуєте ви якихось результатів від цієї зустрічі для України?

Михайло Гончар: Не очікую проривів з кількох причин. Перше – зустріч Трампа і Путіна не відбулася раніше, хоча планувалася. І на це розраховувала Росія. Друге – Трамп – президент країни, де працюють системи стримування противаг. І американська зовнішня політика формується не нинішнім президентом. І нещодавній законопроект Сенату США про підсилення санкцій проти Росії – підтвердження цьому. Трамп не хотів, але це трапилося.

Ми побачимо багато пропагандистської риторики з обох боків. Далі будуть якісь закулісні переговори, домовленості. На мою думку, є одна річ, яка грає на американо-російське зближення, – це апетитні енергетичні проекти, пов’язані з діяльністю ExxonMobil, у рамках тих проектів, які були підписані ще в довоєнний період. У них американська компанія мала зайти в проекти спільно з «Роснефть» на арктичному узбережжі Росії. І Росія вважає, що це ласий шмат. Мовляв, США втрачає дуже багато. На це може купитися Трамп, як бізнесмен, але не як президент. Навряд чи на це купиться Сенат.

Михайло Гончар
Михайло Гончар

Сергій Куделя: Потрібно згадати, що Трамп – перший президент США, якого підозрюють у змові з Кремлем під час передвиборчої компанії минулого року. Трамп зараз веде війну з ліберальними засобами інформації США, з Демократичною партією стосовно цієї підозри, а головне – є розмови про його імпічмент саме через цю змову з Росією. Тому всі чекають, що після цієї зустрічі Трамп повинен заявити й засудити втручання Росії у внутрішньо-політичний процес США. Якщо заяви не буде, тоді в США це потрактують як непряме свідчення змови.

Чи буде Трамп продовжувати по відношенню до Путіна позицію, висловлену у Варшаві, коли він закликав Росію «припинити свою діяльність на дестабілізацію в Україні й деінде»?

Сергій Куделя
Сергій Куделя

Сергій Куделя: Цей виступ дуже важливий, з точки зору розуміння світогляду та зовнішньо-політичних пріоритетів Дональда Трампа. І насправді, у варшавському виступі він сформував свою нову доктрину, яка полягає в тому, що розколи між державами у світі відбуваються не через політичні чи економічні причини, а за цивілізаційними лініями. Росію він розглядає, як частину іудео-християнської цивілізації. Іншими словами, він каже, що Росія створює певні ризики для США, дестабілізуючи Близький Схід і Україну, але водночас, Америка готова сприймати Росію як частину одного простору. І це те, чого раніше не говорив жоден із американських президентів.

Про демократію у своєму виступі Дональд Трамп нічого не казав. І мені здається, Путін зрозумів, на чому саме треба наголошувати. А він любить говорити про культурну самобутність, про моральні «скрепи». Це фактично є відтворення світогляду Дональда Трампа.

– США виходять на нафто-газовий ринок Європи. Це б'є по інтересах Росії?

Михайло Гончар: Ще в 2012-2013 році, коли революція сланцевого газу стала реальністю, і коли США чітко позначили перспективи цих проектів експорту, тоді в Росії заговорили про агресії. Мовляв, американці намагаються захопити місце росіян на європейському ринку.

Великі американські компанії увійшли в масштабні проекти видобутку нетрадиційного газу. Що зробили росіяни воєнною кампанією проти України? Вони просто вигнали американців. Тому що відразу з’явились військово-політичні ризики, які зводять нанівець всю решту.

Звичка Кремля – перебільшити загрозу для того, щоб потім виправдати свою поведінку, свою агресію. Мовляв, США намагається розсварити Росію та Європу, які тільки-но налагодили відносини.

США, на відміну від Росії, не є країною, міць якої тримається лише на енергетичних ресурсах. А Росія – це велика бензоколонка.

Чим був спричинений колапс СРСР? Падінням цін на нафту в середині 80-х. Учорашній виступ Трампа викликав струс на нафтовому ринку. Протягом доби падіння на 3 долари на барель.

– Як це може віддзеркалитися на бюджеті?

Михайло Гончар: Російська економіка – не радянська. Вона більш стійка. Але все ж таки базис залишається незмінним на експорт енергоресурсів. СРСР колапсував протягом 6 років. Скільки знадобиться Росії? Сказати важко, але це серйозний чинник.

– Як Путін може відповісти на таку «економічну агресію» Трампа?

Михайло Гончар: Реально Росія нічим не зможе відповісти. Російська економіка зав'язана на європейський ринок. І вона змушена грати за правилами та конкурувати з іншим газом – норвезьким, американським, катарським.

– Чи будуть якісь домовленості стосовно Сирії та України?

Сергій Куделя: Я думаю, що без участі Росії домовитися стосовно Сирії буде майже неможливо. З точки зору амбіцій Дональда Трампа, йому все ж таки необхідно домовлятися з Росією. І Україна в цьому контексті є швидше перешкодою. Першочерговими для Трампа є дві країни – Сирія та Північна Корея. У другому питанні ключовим союзником може виступити Китай, у Сирії – Росія. Але спочатку їм потрібно домовитися про Україну.

Випуск повністю:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Loading...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG