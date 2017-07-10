Адміністрація Трампа нас не здає – Хара

На спільній прес-конференції державного секретаря США Рекса Тіллерсона і президента України Петра Порошенка було зазначено всі теми, які цікавлять Україну: і територіальна цілісність, і підтримка Мінських домовленостей. На цьому наголосив експерт із зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара, коментуючи в ефірі Радіо Свобода результати візиту очільника Державного департаменту США до Києва. Політичний експерт Олександр Палій додає, що під час зустрічі з представниками громадськості, парламенту і бізнесу Тіллерсон отримав інформацію інформацію з перших вуст про ситуацію в Україні.

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Експерт із зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара звертає увагу на те, що Тіллерсон спершу зустрівся не з президентом України, а представниками громадського сектору, молодими політиками та бізнесменами. На його думку, це важливий сигнал, який свідчить, що владі варто докладати більше зусиль до реформ.

Американці показують, що підтримують роботу тих, хто бореться з корупцією

«Це традиціний американський підхід: чути посадових осіб, які, звісно, розповідатимуть про «ріст жиру в маслі», а також тих, хто може критично говорити про дії влади, – зазначає Хара. – Американці показують, що підтримують роботу тих, хто бореться з корупцією, та вважають її важливою».

На зустрічі були присутні посол США в Україні Марі Йованович, народний депутат Мустафа Найєм, голова правління НАК «Нафтогаз Україна» Андрій Коболєв та виконавчий директор «Центру протидії корупції» Дарія Каленюк. За словами останньої, державного секретаря цікавила думка пересічних людей про реформи в Україні.

«Представники української сторони між собою були згодні, що люди не задоволені рівнем боротьби з корупцією в Україні. Я пояснила Тіллерсону, чому в Україні грабують відсотками ВВП, чому так складно йдуть реформи, адже в нас роками існує так зване закрите політичне корупційне коло», – заявила Каленюк. На її думку, держсекретар як колишній бізнесмен має розуміти зв’язок між високим рівнем корупції і відсутністю можливості для роботи чесного бізнесу.

На думку політичного експерта Олександра Палія, в державного секретаря не було нагальної потреби зустрічатися з представниками громадськості.

«В пана Тіллерсона більш ніж досить інформації від американських установ, і йому необов’язково слухати громадських активістів, щоб зрозуміти, що відбувається. Але він це зробив, аби чути заяви з перших вуст», – коментує він, додаючи, що в економіці України є прогрес, який Тіллерсон мав помітити.

Зустріч Тіллерсона із президентом Порошенком тривала близько години. Під час прес-конференції Рекс Тіллерсон зауважив, що призначення спеціального представника США з українського напрямку Курта Волкера є прямим наслідком відсутності поступу в мінському процесі.

«Він буде розставляти додаткові акценти. Ми будемо координувати зусилля із представниками «нормандського формату», Україною і російським урядом заради більш швидкої й ефективної роботи», – так окреслив держсекретар повноваження Волкера.

За оцінкою Олександра Хари, результат зустрічі можна вважати скоріше позитивним.

«На спільній прес-конференції було зазначено всі теми, які нас цікавлять: і територіальна цілісність, і підтримка Мінських домовленостей, – зазначає він. – Наш президент більше казав про мінський процес, а пан Тіллерсон – про створення судової гілки влади та боротьбу з корупцією. Адміністрація Трампа нас не здає, як це можна почути в соцмережах».

Втім, на думку Олександра Хари, українська сторона недостатньо чітко артикулює роль Росії в конфлікті на Донбасі, внаслідок чого і американські дипломати хибно розуміють природу конфлікту.

«На жаль, це відображається і в риториці Тіллерсона, який каже: ми будемо вимагати від Москви вплинути на сепаратистів, – каже експерт. – Сепаратистів в Україні немає, є створені Росією збройні угруповання. Росія повинна дати вказівку підрозділам припинити вогонь і відійти від лінії зіткнення».

Поміж іншого, зі слів Петра Порошенка, Україні гарантовано, що доки Крим не буде звільнено, санкції з Росії не знімуть. Хоча це позитивна новина, вважає Олександр Хара, українська влада та, зокрема, президент Порошенко приділяють недостатньо уваги поверненню півострова.

«Відсутність Криму в риториці президента говорить про відсутність стратегії з повернення. Тобто ніхто не буде порушувати питання Криму, допоки не вирішиться питання Донбасу. Це шкідливий для України підхід», – переконаний експерт.

Ми чуємо від американців та європейців, що остаточне врегулювання можливе лише після деокупації Криму

Натомість Олександр Палій впевнений, що, якби проблема анексованого півострова не порушувалася українськими політиками, Захід не вимагав би його повернення до складу України як умови зняття санкцій.

«Українська сторона постійно порушує це питання, і тому ми чуємо від американців та європейців, що остаточне врегулювання можливе лише після деокупації Криму. Просто те, що звучить на прес-конференціях – ще не вся дипломатія», – каже Палій.

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