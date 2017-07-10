«Ближчий до Муссоліні»: чи законне обрання Ківи головою Соціалістичної партії?

Соціалістична партія повернулася в інформаційний простір чи не всіх медіа завдяки резонансному новопризначенню. Ілля Ківа, радник міністра МВС, заявив, що він стає очільником Соціалістичної партії України. Поки одні українці сперечаються стосовно праворадикальних поглядів Ківи в лівоцентричній партії, інші називають призначення «фейковим», адже в партії вже кілька років розкол і боротьба за лідерство. У будь-якому разі Ілля Ківа заявляє про серйозні наміри й оголошує «червоний терор олігархам», а політичні експерти вважають, що скандальна фігура на чолі партії допоможе її популяризації, а юридичні претензії не зможуть цьому завадити.

Ілля Ківа збирається «зшивати країну нитками соціалізму», і цей соціалізм не буде радянським, запевнив він у коментарі Радіо Свобода. Партія для робочого класу з метою знищення олігархату, каже новопроголошений очільник.

«Ківа – це молодий Трамп», – написав Дмитро Корчинський, політик та громадський діяч, відомий своєю праворадикальною позицією.

«Насправді, Трамп – це яскрава, сильна та амбіційна фігура, тому дякую йому велике (за порівняння – ред). Хоча я, мабуть, все ж таки є ближчим до Муссоліні», – відреагував Ківа на запитання від Радіо Свобода.

Чи законне обрання?

Частина представників партії називають обрання Ківи незаконним. У Соціалістичній партії стався розкол: одну частину очолив соціаліст із Кропивницького, професор Микола Садовий, іншу – політик, колишній народний депутат Петро Устенко.

Упродовж трьох років тривала судова тяганина щодо прав на Соціалістичну партію. У червні цього року Вищий адміністративний суд ухвалив рішення – воно, на думку однієї частини партії, яка визнає за голову Садового, є визначальним і таким, що повертає їм усі юридичні права.

Олександр Мороз, засновник і багаторічний голова Соціалістичної партії, вважає, що призначенням Іллі Ківи у протилежному таборі намагаються знівелювати рішення суду й здобути політичні переваги.

Ці фейки зі з’їздом та обранням Ківи – це спроба використати бренд соціалістів

«Ці фейки зі з’їздом та обранням Ківи – це спроба використати бренд соціалістів як торгову марку в бізнесі. Цим займався, напевно, Петро Устенко, шукаючи контакти із керівництвом «Народного фронту», він не має ніяких перспектив на наступних виборах і хоче скористатися цим брендом, щоб під маркою борців за соціальну справедливість боротися знову за владу. Сподіваюся, що Міністерство юстиції не буде реєструвати цю дурницю», – зазначає Олександр Мороз, який тепер очолює партію «За правду і справедливість».

«Ніякого двовладдя в Соціалістичній партії немає» – Устенко

Петро Устенко, який стверджує, що є офіційним лідером СПУ, посилаючись на документи органів юстиції та органів державної реєстрації, наголошує, що опоненти неправильно трактують рішення суду. Він пояснює, що рішення стосувалось того, щоб Мін’юст звернув увагу на 20-й з’їзд партії, який сам Устенко вважає таким, що не відбувся, і називає «фальсифікацією зі спробою Партії регіонів захопити владу в СПУ». Петро Устенко зазначає, що Іллю Ківу обрали головою партії на з’їзді законно і одностайно.

Немає ніякої другої партії. Може комусь щось наснилося, або хтось страждає проблемами з віком

«Немає ніякої другої партії. Може, комусь щось наснилося, або хтось страждає проблемами з віком. Може хтось не хоче визнати, що програв і молодь прийшла в Соціалістичну партію, а я це тільки підтримую. Ніякого двовладдя в соціалістичній партії немає. Просто є люди, які втратили відчуття реальності і називають себе по-старому – соціалістичною партією», – обурюється Устенко.

Проект має шанси, навіть якщо є юридичні колізії – політтехнолог

Політтехнолог Тарас Березовець каже, що розкол у партіях – явище доволі часте, та, врешті, на політичну силу, в якій обрали головою Іллю Ківу, це не вплине.Якщо виникнуть юридичні проблеми, то в назву партії завжди зможуть додати ще одне слово, що усуне колізію.

Щодо нового очільника, Березовець зазначає, що часто лівоцентристські партії очолюють епатажні особистості, тому цей проект, на чолі зі скандальним політиком, може мати шанси.

Партія була в летаргійному сні, а він виконав роль людини, яка розбудила сплячу красуню

«Хто першим встав, той краще за всіх одягнувся. Тобто ідея Соціалістичної партії була в занепаді, партія була в летаргійному сні, а він (Ілля Ківа – ред) зараз виконав роль людини, яка розбудила сплячу красуню, як у відомій казці: поцілував, і вона прокинулась. Немає значення, хто що буде говорити, те, що він застовпив у публічній площині місце, це вже є головним. Ця особа, попри скандальність і одіозність, має певний рейтинг і підтримку, і фінансові можливості, в тому числі, людей, які будуть готові «вливати», тому, думаю, з фінансової точки зору, ця партія не буде відчувати серйозних проблем», – пояснює Березовець.

Петро Устенко про вибір щодо Ківи каже, що хотіли додати партії «молодої живої крові». Перед його обранням переконалися, що Ківа звільнений з органів внутрішніх справ, додає він. Попри часто праворадикальні погляди нового голови, СПУ залишиться вірною ідеям соціалізму, але виключно європейського і з орієнтацією на патріотизм, розповідає Устенко.

Сам Ілля Ківа в коментарі Радіо Свобода щодо майбутнього складу партії каже, що залучення депутатів з будь-якої партії наразі не обговорювали. Обіцяє нові обличчя, здебільшого з тих, хто пройшов АТО.

Ілля Ківа розповів, що не збирається поєднувати роботу в структурі МВС та у політиці, свій вибір зробив на користь політики.

Завдання бачить наступні: залучення молоді, насичення патріотизмом соціалістичного руху, підготовка всеукраїнського з’їзду з представленням нової програми і входження до парламенту.

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