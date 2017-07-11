Столтенберґ, Байден, Клінтон: хто зі світових політиків цитував Кобзаря?

Оксана Пеленська

Генеральний секретар НАТО, президент США Білл Клінтон, колишній американський віце-президент Джо Байден – ці та інші відомі у світі політики у своїх виступах під час візитів до України зверталися до поезії Тараса Шевченка. Думки Кобзаря вони приводили як свій головний і безсумнівний аргумент, водночас висловлюючи повагу до історії, культури України та її найбільшого поета.

10 липня 2017 року, зала Верховної Ради України. Вперше в історії українського парламенту на її трибуні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ. Чільний політик, відомий своєю послідовною й чіткою позицією, що стосується захисту демократичних прав і свобод у світі, і в Києві висловив свою однозначну підтримку суверенітету України, засудив агресію Росії, а також заявив, що альянс ніколи не визнає анексію Криму Росією.

А що доля України Столтенберґові небайдужа, керівник найпотужнішого військового альянсу продемонстрував рядками Тараса Шевченка, але англійською мовою:

Та не однаково мені,

Як Україну злії люде

Присплять, лукаві, і в огні

Її, окраденую, збудять…

Ох, не однаково мені.

А від себе Столтенберґ додав: «НАТО також неоднаково».

«Борітеся – поборете!»

Генеральний секретар НАТО не перший світовий політик, хто знає й звертається до Шевченка. Це сталось 17 років тому, коли в червні 2000 року українська столиця зустрічала 42-го президента США Білла Клінтона.

Київ прикрашали бігборди з портретом американського президента. У виступі на заповненій Михайлівській площі президент США висловив свою підтримку Україні.

«Як ніколи, Америці потрібна сильна, демократична Україна-партнер. І хоча комунізм в Україні зазнав поразки, але повністю демократія не перемогла. Америка буде поруч з вами у вашій боротьбі за квітуче майбутнє. Я певен, що саме зараз Україна має найкращі шанси за тисячу років досягти свободи та процвітання», – сказав Клінтон у виступі перед багатотисячним натовпом переважно молоді.

А завершив виступ словами з поеми «Кавказ» Тараса Шевченка. «Борітеся – поборете!». Ці слова Кобзаря Білл Клінтон процитував українською мовою, а наприкінці виступу також українською вигукнув: «Слава Україні!».

«В сім’ї вольній, новій»

І ще одна зовсім недавня подія: у січні 2015 року до Києва прибув віце-президент США Джозеф Байден. Виступаючи у Верховній Раді, він говорив про підтримку України в боротьбі з російською агресією. І він також, висловлюючи переконання в перемозі України над агресором, звернувся до Тараса Шевченка, до його «Заповіту».

«В сім’ї вольній, новій, не забудьте пом’янути незлим, тихим словом», – продекламував Байден. Він попросив українців згадати і його: «Колись, можливо, «незлим, тихим словом». Цими словами завершив світ виступ в українському парламенті Байден.

Про те, що Тараса Шевченка знають і шанують у світі свідчить і цьогорічна акція посольства США в Україні, його дипломати на Шевченківські дні читали поезію Кобзаря.

Чеський письменник і перекладач Олексій Севрюк вважає Тараса Шевченка «альфою і омегою» не тільки української літератури, міфології, а й незаперечним авторитетом у світі. На його думку, це позначилось і на великій кількості перекладів творів Шевченка різними мовами світу. Шевченко також авторитет для світових політиків.

«Тому, певно, коли якийсь іноземний політик хоче висловити слова підтримки для України, він звертається до перекладів Шевченка», – сказав Севрюк Радіо Свобода.