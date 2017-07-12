Реакція в Росії на нові умови відвідування України для росіян досить різна

У МЗС Росії порівняли плани України щодо запровадження біометричного контролю і попередньої реєстрації для росіян з новою Берлінською стіною і розцінили це як спробу відгородитися від Росії. Такою є офіційна реакція Москви. Пересічні громадяни, судячи з опитувань, сприйняли нововведення більш стримано.

«Ми будемо уважно стежити, наскільки нововведення будуть відповідати положенням чинної двосторонньої угоди про порядок безвізових поїздок громадян Росії і України від 16 січня 1997 року», – йдеться в коментарі департаменту інформації і друку МЗС Росії, розміщеному на сайті відомства.

Відреагували на нову ініціативу української влади і російські ЗМІ. На Першому телеканалі, наприклад, сказали, що у людей в Україні є побоювання, що Москва симетрично відповість на ініціативу Києва.

Втім, якщо придивитися, то українська влада тільки збирається ввести для росіян, які хочуть приїхати в Україну, обов’язкову реєстрацію, а в Росії для українців це правило існує вже давно.

Колишній перший заступник міністра закордонних справ Росії Федір Шелов-Коведяєв каже, що поки про симетричну відповідь говорити рано і слід подивитися, як буде розвиватися ситуація.

«Якщо мова йде тільки про необхідність реєстрації, то так, але там же передбачаються якісь і подальші дії. Тому про те, що необхідно обов’язково оголошувати про своє пересування, чого у нас ніколи не було, попередніми електронними повідомленнями і так далі, таких речей у нас не було ніколи. Тому нам потрібно просто подивитися, наскільки все це буде ось імплементовано в тому обсязі, який поки що тільки заявлений. Тому подивимося», – сказав дипломат.

Захист безпеки

Три з половиною роки тому після початку війни на сході України, керівництво країни ухвалило рішення пускати чоловіків-росіян у віці від 16 до 60 років лише за певних умов. Сьогодні цей захід залишається чинним. На думку російського філософа Ігоря Чубайса, обмеження, введені владою України – це необхідний захід для захисту безпеки держави.

Треба бачити першопричину. Першопричина – це війна в Україні, російські військові

«Як на мене, ці заходи цілком зрозумілі і виправдані, тому що в Києві сталася низка відомих терористичних актів, в яких підозрюють працівників російських спецслужб. Пріоритет, звичайно, безпека України, і тому я думаю, що це рішення виправдане. Треба бачити першопричину. Першопричина – це війна в Україні, російські військові. Одне породжується другим, друге породжує третє, і ланцюжок цих перешкод, бар’єрів та труднощів неминуче породжений кремлівської політикою», – зазначив Чубайс.

Росіяни, які дослухаються до того, що говорять на федеральних каналах, швидше за все, в Україну не поїдуть – вважатимуть, що їм ускладнили шлях. Ті ж, хто не отруєний офіційною пропагандою, вважають, що Україна, як і будь-яка інша країна, має право захищати себе всіма можливими способами і вони готові виконати ці умови.