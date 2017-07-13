Що шукає ГПУ в офісах «Укренерго»?

Генеральна прокуратура України напередодні повідомила про обшуки в центральному офісі компанії «Укренерго» та ще у кількох відділеннях, підпорядкованих компанії. За словами виконувача обов’язків гедиректора компанії Всеволода Ковальчука, обшуки провели і у нього вдома: вилучили старі комп’ютери і телефони. Генпрокуратура пояснила, що обшуки в компанії «Укренерго» влаштували в рамках справи про розкрадання коштів і підроблення тендерної документації. В ГПУ кажуть, що слідчі дії відбуваються по всій країні з метою виявлення даних про обставини вчинення кримінального правопорушення.

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Повідомляючи про обшуки на своїй Facebook-сторінці, тимчасовий виконувач обов’язків гендиректора «Укренерго» Всеволод Ковальчук повідомив, що Гепрокуратура не знайшла жодних доказів проти нього.

Ковальчук схильний пов’язувати обшуки із своєю роботою з протидії корупції на державному підприємстві. Він стверджує, що за півтора роки його управління «Укренерго» заощадило понад 6,7 мільярда гривень на держзакупівлях.

Директор з комунікацій та міжнародного співробітництва «Укренерго» Михайло Бно-Айріян пов’язує візит ГПУ з тим, що наразі підприємство працює над консолідацією з Європейською мережею системних операторів з передачі електроенергії – ENSTO-E.

Водночас Генпрокуратура повідомляє, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації злочинної схеми розкрадання коштів, зловживання владою або службовим становищем та підроблення тендерної документації службовими особами «Укренерго» за співучасті посадовців Нацкомісії з регулювання ринку енергетики та комунальних послуг, а також низки суб’єктів господарської діяльності, шляхом організації закупівель товарів, робіт та послуг у підконтрольних підприємств за значно завищеними цінами.

Ковальчук в ефірі «Телеканалу 24» висловив упевненість, що в жодних регіональних офісах «Укренерго» обшуки не проводилися: лише в нього, його родичів та декількох співробітників. В офісі ж обшук продовжать – «вимагають певну документацію». Ковальчук не уточнив, яку саме, однак додав, що його компанія могла і без обшуку надати ці документи. Саме публічність обшуку він вважає доказом того, що розслідування є політично вмотивованим, а він сам зазнає тиску.

Юрист управління Центру протидії корупції Олена Щербан каже, що поки доволі мало інформації щодо причин самого обшуку, однак зазначає: вкрай важливо, аби процедура пройшла в рамках закону і не було жодних підстав у майбутньому оскаржити такі дії прокуратури в суді.

«Дуже часто такі обшуки проводяться, але потім жодного «вихлопу» немає. І це означатиме, що обшук був безпідставним, або ж правоохоронці домовилися з тим, в кого, власне, й проводили обшук, і справа фактично злилася», – застерігає Щербан.

Тендерні проблеми для державних структур, за її словами – традиційна хвороба в Україні: «В «Укренерго» можливі такі порушення. З того, що нам відомо, хоч ми не дуже часто стикаємося по роботі з тендерами саме по «Укренерго», минулого року була проблема з мільярдним тендером на закупівлю трансформаторів, який здійснювала «Укренерго», – згадує юристка. – Але оскільки під час самого тендеру публічно висвітлили, що закупівля відбувається за завищеними цінами, вдалося добитися суттєвого зниження цін».

«Укренерго» під пресом?

Колишній заступник міністра енергетики Вадим Улида наразі утримується від коментарів по суті справи, оскільки розслідування ще не завершене, але не погоджується з твердженням керівництва «Укренерго» щодо зв’язку між обшуками та євроінтеграційними амбіціями підприємства.

«Інтеграція «Укренерго» до європейських мереж – це стратегічний пріоритет країни ще з 2006 року, який виходить за рамки однієї компанії», – зазначає він. На думку експерта, протидія цій політиці можлива хіба що з боку інших країн, зокрема Росії, але не Генеральної прокуратури.

Не даючи оцінки щодо обґрунтованості обшуків, Улида все ж визнає, що теоретично інтерес ГПУ зрозумілий. «За минулий рік обсяг капітальних інвестицій для «Укренерго» склав 5 мільярдів гривень, плюс майже 40 мільярди гривень складає інвестиційний портфель за рахунок міжнародних установ, – каже він. – Ці суми об’єктивно потрібні для розвитку системи, але можуть виникати питання щодо правильності та прозорості проведення процедур. Саме це перевіряє ГПУ».

Експерт енергетичних програм центру Разумкова Сергій Дяченко погоджується з тим, що енергетичну галузь України важко назвати прозорою.

«Традиційно, НАК «Нафтогаз», «Укратрансгаз», «Укренерго» і так далі – найбільш проблемні з точку зору корупції підприємства. Епіцентр боротьби з корупцією мусить бути в закупівлях цих підприємств, бо там мільярдні оборудки», – впевнений він.

Навесні було ухвалено новий закон про ринок електроенергії, який повинен лібералізувати цю галузь і надати більше повноважень «Укренерго», каже Дяченко.

«Закон передбачає вільний ринок європейського типу: вільний вибір споживачами постачальних компаній без посередників. Але регулювання цієї системи значно ускладниться. Відповідно, роль «Укренерго» з цієї точки зору зросте», – прогнозує він.

Вадим Улида побоюється, що обшуки ГПУ, незалежно від результатів, можуть уповільнити роботу «Укренерго», а відтак – поставити під загрозу й реформування ринку: «Така ситуація навколо ключової компанії, яка відповідає за безпеку роботи енергосистеми та впровадження нової моделі ринку, стримує розвиток компанії». Втім Сергій Дяченко впевнений, що самих обшуків в офісі недостатньо, щоб паралізувати роботу компанії.

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