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15 Липень 2017, Київ 00:14
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Добкіна навіть шкода, бо ідеологом схеми був Кернес – експерт

Добкіна навіть шкода, бо ідеологом схеми був Кернес – експерт
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0:19:52
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Народному депутату Михайлу Добкіну вручили підозру у справі «земельної афери». Втім, голова Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах наголосив в ефірі Радіо Свобода, що головним ідеологом і лобістом «кооперативної схеми» був навіть не тодішній міський голова Добкін, а його колега Геннадій Кернес, який обіймав посаду секретаря міської ради. У вересні минулого року у Харкові силовики провели низку обшуків, зокрема, в готелі «Національ», де проживає Кернес. За інформацією Генпрокуратури, махінації з землею тривали впродовж 2008–2010 років. Добкін і Кернес назвали справу політичним замовленням.

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