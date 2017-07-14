Добкіна навіть шкода, бо ідеологом схеми був Кернес – експерт

Народному депутату Михайлу Добкіну вручили підозру у справі «земельної афери». Втім, голова Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах наголосив в ефірі Радіо Свобода, що головним ідеологом і лобістом «кооперативної схеми» був навіть не тодішній міський голова Добкін, а його колега Геннадій Кернес, який обіймав посаду секретаря міської ради. У вересні минулого року у Харкові силовики провели низку обшуків, зокрема, в готелі «Національ», де проживає Кернес. За інформацією Генпрокуратури, махінації з землею тривали впродовж 2008–2010 років. Добкін і Кернес назвали справу політичним замовленням.