Добкін закликав створити «юго-васточную рєспубліку», чому досі немає провадження? – Роман Семенуха

Гості передачі «Ваша Свобода»: Роман Семенуха, народний депутат України («Самопоміч»); Дмитро Булах, голова Харківського антикорупційного центру («Скайпом»).

Народному депутату Михайлу Добкіну Генпрокуратура вручили підозру. Хоча парламент дозволив затримати і арештувати Добкіна, втім, депутат 14 липня вийшов зі слідчого управління без будь-яких наслідків. Як розповів Добкін, його підозрюють у «шахрайстві» і «зловживанні службовим становищем». Сам депутат своєї провини не визнає, а звинувачення називає «політичними».

Цинізм «земельної афери», в якій підозрюють Добкіна, полягає в тому, що вона продовжувала діяти навіть після того, як він перестав бути мером. Про це наголосив в ефірі Радіо Свобода народний депутат Роман Семенуха. Водночас заклик Добкіна до створення «юго-восточної рєспубліки», сепаратистські зїзди, безчинства у Харкові за участі російських найманців у 2014-му правоохоронні органи досі не «помітили». Голова Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах зауважує, що «кооперативну схему», яку розробили в Харкові, також втілюють і в інших містах України.

Віталій Портников: Пане Семенуха, Михайло Добкін замислюється зараз про великі політичні перспективи, про «єдину опозицію» (можливо, він бачить вашу партію також у цій «єдиній опозиції»), а зовсім не свої якісь кримінальні проблеми вважає серйозними. Як Ви таку версію сприймаєте?

Є така версія, що це вивід кандидата у президенти Михайла Добкіна і моделювання Адміністрацією президента схеми, як у 1999

​Роман Семенуха: Якщо не замислюватися над великою конспірологією, є така версія, що це у тому числі вивід кандидата у президенти Михайла Марковича Добкіна і моделювання Адміністрацією президента такої ж схеми, яка була застосована у 1999 році на президентських виборах, коли Симоненка виводили на основного конкурента тодішнього президента Кучми для прогнозованого виграшу. Таку рефлексію я чув вчора серед колег в кулуарах Верховної Ради. Для мене, з одного боку, все є дуже просто.

– Я розумію, що в Україні всі люблять ображених. Але не таких ображених, як Михайло Маркович. Він не такий вже й ображений життям.

Поточною каденцією Харківської міськради, де вже Добкіна немає, та схема продовжується

​Роман Семенуха: Є важливим момент – це невідворотність покарання. Те, що сьогодні відбувається за тією схемою, мається на увазі «кооперативна схема», через яку у громади Харкова були вкрадені мільярди гривень – просто зло має бути покаране. Боронь Боже, не через помсту! А насамперед через те, що такі речі не повинні повторюватися. Цинізм навіть полягає в тому, що поточною каденцією Харківської міської ради, де вже Добкіна немає, інший мер, та схема ще рішеннями весняних сесій продовжується.

– Пане Булах, на Вашу думку, наскільки Михайло Добкін може сподіватися на те, що справа проти нього розсиплеться після того, як нею почне займатися слідство і суд, а він зможе впевнено говорити, що це була «політика»?

Коли немає чим захищатися, то кажи, що це «політика» або «падай у гіпертонічний криз». Справа щодо Добкіна абсолютно з доказами

​Дмитро Булах: Коли немає чим захищатися, то кажи, що це «політика» або «падай у гіпертонічний криз», як роблять його колеги. Справа щодо нього (Добкіна – ред.) абсолютно з доказами, з підставами. Якщо він просто хоче через політику збільшити капіталізацію цієї справи або заважати прокуратурі, або іншим правоохоронним органам її розслідувати, то це просто тактичний хід, щоб уникнути відповідальності за свої діяння.

До цих звинувачень може додатися ще багато чого

До цих звинувачень може додатися ще багато чого. Висунуті звинувачення стосуються 36 ділянок у різних районах міста, які були виділені двом фейковим кооперативам. Насправді це були компанії-забудовники, які будували на місці цих ділянок багатоквартирні будинки і не платили жодної копійки у міський бюджет і жодної копійки за оренду цієї землі.

Чому немає інших кримінальних проваджень? Заклики щодо створення «юго-васточної рєспубліки» й інші скандальні вислови і дії, сепаратистське збіговисько?

– Пане Семенуха, виникає питання, чому три роки йшов цей процес висунення підозри, коли всі ці справи були відомі у ЗМІ, коментувалися багато років поспіль?

​Роман Семенуха: Виникає ще питання, чому немає інших кримінальних проваджень? Заклики щодо створення «юго-васточної рєспубліки» й інші скандальні вислови і дії насправді, сепаратистське збіговисько? Вже відомо, що тоді були завезені і російські губернатори, інші громадяни Російської Федерації, які брали участь у тих безчинствах у Харкові навесні 2014 року. Чому і досі тут мовчанка?

У тандемі головним завжди був Кернес. Не Добкін був ідеологом і лобістом цієї «кооперативної схеми», а Кернес

– Пане Булах, можна сказати, що за ці троки відбулися істотні зміни в системі керування містом, як новим мером став Геннадій Кернес, як Михайло Добкін перестав бути головною постаттю у харківській владі?

Після Революції гідності ситуація змінилася. Кернес через стан здоров’я став здавати позиції

​Дмитро Булах: Ні, на жаль. Тільки система дещо сцементувалася, як Добкін перестав бути мером, а став Кернес. Насправді у цьому тандемі головним завжди був Кернес. Мені навіть шкода Добкіна – не він (Добкін – ред.) був ідеологом і лобістом цієї «кооперативної схеми», а Кернес. Він просто підписував ці рішення. Зрештою, він вже погоджувався з цим.

Щодо ситуації після Революції гідності, то ситуація змінилася. Це пов’язано зі свідомістю харків’ян, зі зміною пріоритетів, зі зміною ставлення до Росії у зв’язку з війною і Геннадій Кернес суто через стан здоров’я став здавати позиції.

Схема, яка впроваджена по розкраданню землі, що в Києві, що у Харкові, є дуже подібною. Є справа по Довгому, а чому немає врученої підозри Черновецькому? Вибірковість наштовхує на думки про політичну мотивацію

Роман Семенуха: Правосуддя не спрацювало. Я вважаю, що вже нова влада зробила все, щоб Кернес переміг у першому турі. Партія «Відродження» сьогодні має мандатів 50% плюс. Кернес має абсолютно керовану більшість. І дуже часто фракція БПП, «Наш край» голосують в унісон із «Відродженням». І тут багато запитань.

Сама схема родом із Харкова. Потім втілювали і в Києві, і в інших містах

Коли було подання щодо Довгого, то схема, яка впроваджена по розкраданню землі, що в Києві, що у Харкові, є дуже подібною. Виникають питання, чому, наприклад, є така справа по Довгому, а чому немає такої справи або врученої підозри, нехай і заочної, Черновецькому? Така певна вибірковість і наштовхує людей на думки про політичну мотивацію.

Чим більше буде позитивних висновків саме суду, тоді. Спрацьовуватиме «ефект доміно» – серед депутатів буде розірвана кругова порука

​Дмитро Булах: Сама схема родом із Харкова. Її розробили у Харкові, а потім втілювали і в Києві, і в інших містах України. У Києві хоча б намагалися створити справжні кооперативи, житлово-будівельні кооперативи з фізичними особами, засновниками. У Харкові більш цинічна – просто створювали обслуговуючі кооперативи, які не мали взагалі права отримувати землю.

​Роман Семенуха: Система сама, на жаль, поки що не змінюється. Коли будуть результати, будуть повернуті такі землі, чим більше буде позитивних висновків саме суду, тоді й відновлюватиметься довіра. Спрацьовуватиме «ефект доміно» – серед депутатів буде розірвана кругова порука, кожен знатиме, що тепер навіть в найвищому кабінеті будь-яка домовленість не буде гарантією від кримінального переслідування.