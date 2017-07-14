Добкін заявив, що в ГПУ йому вручили повідомлення про підозру

Народний депутат з фракції «Опозиційний блок» Михайло Добкін заявив, що в Генеральній прокуратурі йому вручили повідомлення про підозру.

«Вручав мені не генеральний прокурор, його немає, а виконувач обов’язки, його перший заступник, пояснили мої права, обов’язки, вручили підозру», – сказав Добкін, додавши, що зараз поїде на перший допит.

Добкін також повідомив, що має намір здати всі свої закордонні паспорти.

«Я заявив в. о. генерального прокурора про те, що я хочу добровільно здати всі свої паспорти», – наголосив депутат.

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура України має намір уже у п’ятницю, 14 липня, просити суд обрати для Добкіна запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

13 липня Верховна Рада задовольнила подання генпрокурора щодо позбавлення недоторканності народного депутата Михайла Добкіна, давши згоду на його притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт.

Перед цим комітет Верховної Ради України з питань регламенту визнав достатньо обґрунтованим подання Генпрокуратури на надання на притягнення до кримінальної відповідальності Добкіна. Водночас комітет заявив тоді, що вважає недостатньо обґрунтованими, але законними подання щодо затримання і арешту Добкіна. Сам депутат тоді заявив про політичне, як він вважає, підґрунтя звинувачень стосовно нього.

ГПУ звинувачує Добкіна в тому, що він діяв «в інтересах голови ОК «Житлобуд-1», сприяв в реалізації злочинного умислу щодо заволодіння земельними ділянками на території Харкова шляхом обману». За версією силовиків, зі власності територіальної громади Харкова «незаконно вибули земельні ділянки загальною площею 61,2 гектара, заподіяні збитки у розмірі 178 624 598 гривень».

Михайло Добкін від 2006 до 2010 року обіймав посаду міського голови Харкова, а від 2010 по 2014 рік очолював Харківську облдержадміністрацію.