«В Україні більше життєлюбства» – вдова Дениса Вороненкова про небажання повертатися до Росії

Дмитро Волчек

Історія оперної співачки та колишнього депутата Держдуми Росії Марії Максакової, яка живе тепер в Україні і поховала чоловіка, Дениса Вороненкова, убитого кілером в центрі Києва, колишнього російського депутата, залишається одним з головних сюжетів ток-шоу російських телеканалів. Вона не хоче повертатися в країну, де, як вона впевнена, було організоване вбивство її чоловіка. В інтерв'ю Радіо Свобода співачка розповіла про те, чому вона вважає за краще жити в Україні, і чому сподівається, що імена замовників вбивства її чоловіка будуть названі.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F333417123&color=ff5500&inverse=false&auto_play=false&show_user=true">SoundCloud</a>

Чому я повинна думати про повернення в ту країну, яка відправила чоловіка на той світ?

– Не можу вам сказати, що в Росії зовсім немає людей, які мені симпатичні. Просто Росія, на жаль... У конкретної моїй ситуації, коли я ходила, просила, благала, у бодай когось, навіть в ногах валялась, щоб вони врятували мені Дениса, який був абсолютно невинен в інкримінованій йому шахрайській схемі... Він не має ніякого стосунку до цього! Це помста, переслідування, яке триває з 2007 року, там постраждали всі, хто був у його відділі, всі до єдиного. І було абсолютно очевидно, що він не уникне цієї долі, якщо хтось не втрутиться. Кого я тільки не просила, кого не благала втрутитися.

Я приїхала в Україну, ситуація виявилася абсолютно іншою. Йому дали все, дали роботу, дали громадянство. Мені те саме. Все у мене краще, ніж там. Чому я повинна думати про повернення в ту країну, яка відправила чоловіка на той світ? Чому я повинна думати про це повернення, коли є інша країна, в якій я не народилася, не виросла, але яка мені стала рідною, тому що я знайшла тут людей, яким не байдуже.

– А чому шляхи двох країн так розійшлися: чому українці повстали і скинули Януковича, а в Росії своїх Януковичів дуже люблять і не збираються скидати?

В Україні – це об'єктивна реальність – більше сонця, більше життєлюбства, життєрадісності

– Щоб відповісти на це запитання, доведеться історію копати. Тому що історично взаємини двох народів були зовсім непростими. Богдан Хмельницький, Мазепа і всі інші. Там просто різниця колосальна. Сварок, до речі, було дуже багато різноманітних. Не можна сказати, що була любов братська, як зараз кажуть. Дуже багато було внутрішніх конфліктів, починаючи з Петра і Мазепи. І до Росії перетягували все краще, що було в Україні. Таке відчуття у мене завжди було, навіть коли я вчилася: щойно виникало щось особливе, його намагалися будь-якими способами перетягнути.

В Україні – це об'єктивна реальність – більше сонця, більше життєлюбства, життєрадісності.

– Маріє, Ви сказали, що в Росії організували вбивство Вашого чоловіка. У Вас немає жодних сумнівів в тому, хто це зробив? Чи буде слідство доведене до кінця?

Рідко бувають розкриті вбивства на замовлення так, щоб аж до замовника. Тут великі шанси саме на це. Тому я просто тримаю кулаки

– Я майже впевнена. Генпрокурор Луценко сказав про те, що вбивство майже розкрите. Рідко бувають розкриті вбивства на замовлення так, щоб аж до замовника. Тут великі шанси саме на це. Тому я просто тримаю кулаки.

– Замовник сидить в Кремлі?

– Ні.

– І не погоджував з Кремлем?

– Не впевнена. Думаю, що не погоджував.

– Ось вбивство журналіста у Києві Павла Шеремета. Минув майже рік, а немає відповіді.

– Там зовсім інше, зараз не можу коментувати, просто розумію, що це абсолютно відрізняються дві історії.

– Ви сказали, що колись це скінчиться – те, через що Ви поїхали з Росії ...

Я поїхала від Левіафана. Мій чоловік був їм кісткою в горлі – я маю на увазі різні групи всередині Федеральної служби безпеки

– Я поїхала від Левіафана, я завжди це кажу. Так сталося, що мій чоловік був їм кісткою в горлі – я маю на увазі різні групи всередині Федеральної служби безпеки... Там теж не все так однорідно, але тим не менш, там є основні групи, які ведуть економічні війни у час, коли повинні були б займатися ловом шпигунів. З ними познайомившись без прикрас і без зайвого кокетства, я зрозуміла, що справа в системі, навіть не в тих, хто її очолює. Я дуже хотіла б, щоб коли-небудь з'явився чоловік, який би бажав не царювати в цій системі, яка нищить власний народ, а битися з цією системою і зробити її такою, якою вона покликана бути згідно з Конституцією Росії.

Оригінал матеріалу – на сайті Російської редакції Радіо Свобода