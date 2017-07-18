Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
19 Липень 2017, Київ 02:04
Відео

«Битва за суди» у Польщі: опозиція стверджує, що влада будує авторитаризм (відео)

«Битва за суди» у Польщі: опозиція стверджує, що влада будує авторитаризм (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:00:22
0:00:00 /0:00:22
ЗАВАНТАЖИТИ

У Сеймі Польщі та під його стінами триває протистояння, яке польські оглядачі назвали «битвою за суди, або ж битвою за все». Партія влади «Право і справедливість» продовжує ухвалювати закони, які переформатовують систему польського судочинства. Опозиція стверджує, що зміни в судах призводять до їх політизації та підпорядкування виконавчій владі. По всій країні відбуваються мітинги та демонстрації, учасники яких вимагають, аби президент країни наклав вето на закони, ухвалені парламентом.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG