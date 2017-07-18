У Сеймі Польщі та під його стінами триває протистояння, яке польські оглядачі назвали «битвою за суди, або ж битвою за все». Партія влади «Право і справедливість» продовжує ухвалювати закони, які переформатовують систему польського судочинства. Опозиція стверджує, що зміни в судах призводять до їх політизації та підпорядкування виконавчій владі. По всій країні відбуваються мітинги та демонстрації, учасники яких вимагають, аби президент країни наклав вето на закони, ухвалені парламентом.