Енергію Макрона спробують спрямувати на стабілізацію Донбасу – експерт

Брюссель – В Євросоюзі констатують: французький президент Емманюель Макрон на дипломатичному фронті хоче бути попереду інших. Доказ цього: його зустрічі віч-на-віч із президентом США Дональдом Трампом, президентом Росії Володимиром Путіним, президентом України Петром Порошенком, прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Втім, якщо така різностороння активність лідера Франції дещо дратує деяких представників об’єднаної Європи, на думку фахівців, в українському питанні Макрон таки може домогтися деяких успіхів.

Емманюель Макрон за короткий проміжок часу «стелив» «червоний килим» і російському президенту Володимиру Путіну, і господарю Білого дому Дональду Трампу, і президентові України Петру Порошенку. Лідер Франції сам зізнається: 50 відсотків свого часу він витрачає на роботу з міжнародними досьє. Зустрічі з почестями із лідерами Америки та Росії, а також з Порошенком та – останніми днями – з прем’єром Ізраїлю Нетаньяху, на думку експертів, чітко свідчать: Макрон докорінно змінює місце Франції на міжнародній сцені.

Зокрема, прийнявши Путіна в королівському Версалі, французький лідер зізнався: говорили про чутливі проблеми без табу. Колишній дипломат, а нині експерт з паризького Інституту міжнародних та стратегічних відносин Жак де Ґлінасті констатує, що офіційний Париж тепер займає важливіше місце в сфері дипломатії.

Макрон: ми бачимо новий загальний контекст підвищеної активності у міжнародному плані

«Це – очевидне підтвердження долучення Франції до міжнародної політики, – каже він. – Чи буде від цього позитивний ефект? – Можливо, в усякому разі добрі наслідки від цього не виключені. Не можу стверджувати, що саме таку мету Макрон переслідує, але ми бачимо новий загальний контекст його підвищеної активності у міжнародному плані».

Політолог із Левенського католицького університету Вінсент Лабордері вважає, що той факт, що колишній президент Франсуа Олланд не шукав діалогу з Москвою, позбавив Францію ваги у таких важливих питаннях, як боротьба з міжнародним тероризмом, війна в Сирії та у «нормандському форматі».

Макрон займе щодо Путіна навіть твердішу позицію?

Тим часом саме активність Емманюеля Макрона, на думку низки політологів, може зрушити з місця ситуацію на Донбасі. Скажімо, деякі аналітики в Києві вважають, що він, зважаючи на блокування шляху до миру з боку Росії, може зайняти щодо Путіна навіть жорсткішу позицію.

Принаймні кількох кроків у бік врегулювання військового протистояння на українському сході, з огляду на діяльність Макрона, можна чекати. Так вважає Ніку Попеску, експерт із паризького Інституту вивчення проблем безпеки.

Франція не буде наївною щодо Росії, але це не означає, що вона розпочне якісь великі геополітичні баталії. Однак цей момент і енергію, що прийшла з Макроном, наполегливо спробують використати для принаймні кількох кроків до стабілізації Донбасу

«Франція не буде наївною щодо Росії, але це не означає, що вона розпочне якісь великі геополітичні баталії, – переконаний політолог. – Різких рухів не буде, адже їх і Україна не робить, вже три роки де-факто війну називаючи АТО. Однак цей момент і енергію, що прийшла з Макроном, наполегливо спробують використати для принаймні кількох кроків до стабілізації Донбасу. Ця дипломатична енергія буде застосовуватися, тож подивимося, куди вона все це заведе».

Водночас, каже Попеску, частково успіх цієї стратегії Макрона буде залежати й від виборчої кампанії в Росії, де у 2018 році обиратимуть президента. Він впевнений: «Путін, вочевидь, переможе, але він боротиметься й за явку на виборах. Тож незрозуміло, захоче він для цього загострювати ситуацію в Україні чи ні». Що ж стосується Заходу, то на думку експерта, скориставшись і прийдешніми виборами в Росії, там теж спробують підштовхнути Росію до того, щоб хоча б теоретично наблизити стабілізацію Донбасу.