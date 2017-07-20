Уточнен дані: 8 військових загинули, 10 поранені, 1 потрапив у полон – Міноборони

Восьмеро військових загинули, десятеро отримали поранення, один потрапив у полон – сумний результат минулої ночі в зоні АТО, інформують у Міністерстві оборони України. Більшість військових були вбиті під час щільних обстрілів Мар’їнки і Красногорівки. Від «Градів» і мін постраждали житлові будівлі, про жертви серед мирного населення не повідомляють.

Ніби повернулись у 2014 рік, кажуть жителі прифронтової Мар’їнки і Красногорівки Донецької області. Минулої ночі, за даними Міноборони, бойовики пошкодили артилерійським вогнем кілька житлових будівель у двох містах. В одній з багатоповерхівок Красногорівки розірвався снаряд і почалася пожежа. Ще одна пожежа знищила присадибну будівлю в Марїнці.



«Був і «Град», і ще щось важке, дуже важке. Було таке відчуття, що повернулися в 2014-2015 роки. Все почалося ввечері, потім близько 2 години ночі вогонь став більш щільним», – розповіла жителька Мар'їнки Олександра.

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Раніше про посилення обстрілів говорив заступник голови військово-цивільної адміністрації Красногорівки Роман Коржов. На своїй сторінці у Facebook він оприлюднював звуки обстрілів, за його словами, танкових.

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Місцеві волонтери розповіли Радіо Донбас.Реалії, що на позиціях поблизу Красногорівки проросійські бойовики намагалися підійти ближче до позицій українських військових, але спроба була невдалою.

За добу загинуло 9 військових

У штабі АТО повідомляють про збільшення обстрілів українських військових з боку незаконних збройних формувань Донецької і Луганської областей за останню добу. Станом на 6:00 20 липня було відомо про чотирьох загиблих бійців Збройних сил України – троє з них підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, ще один був убитий під час обстрілу. Пізніше речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко уточнив сумні підсумки нічних боїв поблизу Донецька.



«Після 4-ї години ранку російсько-окупаційні війська відкрили потужний вогонь з мінометів, артилерії калібром 122 міліметри, танків та установок «Град-П» в районі Красногорівки. За попередньою інформацією, українські війська внаслідок цього обстрілу понесли значні втрати: четверо військовослужбовців загинуло, двоє поранених», – доповів Лисенко. Ще один український солдат загинув під час обстрілу селища Новгородське.

Натомість представники контрольованого Росією угруповання «ДНР» звинувачують в обстрілах українських військових. Зокрема, в заявах бойовиків йдеться про Горлівку і селище Зайцеве. Про постраждалих серед мирного населення не повідомляють.

Українська ж сторона в обстрілах селища Зайцеве звинувачує проросійських бойовиків – населений пункт, який розташований безпосередньо біля Горлівки, дуже розтягнутий вздовж, і його неодноразово розділяла лінія фронту.

Повідомлення про обстріли надходять, попри оголошене 24 червня перемир’я, що мало б діяти на час жнив.

Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.