Уточнен дані: 8 військових загинули, 10 поранені, 1 потрапив у полон – Міноборони

Восьмеро військових загинули, десятеро отримали поранення, один потрапив у полон – сумний результат минулої ночі в зоні АТО, інформують у Міністерстві оборони України. Більшість військових були вбиті під час щільних обстрілів Мар’їнки і Красногорівки. Від «Градів» і мін постраждали житлові будівлі, про жертви серед мирного населення не повідомляють.
Ніби повернулись у 2014 рік, кажуть жителі прифронтової Мар’їнки і Красногорівки Донецької області. Минулої ночі, за даними Міноборони, бойовики пошкодили артилерійським вогнем кілька житлових будівель у двох містах. В одній з багатоповерхівок Красногорівки розірвався снаряд і почалася пожежа. Ще одна пожежа знищила присадибну будівлю в Марїнці.
«Був і «Град», і ще щось важке, дуже важке. Було таке відчуття, що повернулися в 2014-2015 роки. Все почалося ввечері, потім близько 2 години ночі вогонь став більш щільним», – розповіла жителька Мар'їнки Олександра.
Раніше про посилення обстрілів говорив заступник голови військово-цивільної адміністрації Красногорівки Роман Коржов. На своїй сторінці у Facebook він оприлюднював звуки обстрілів, за його словами, танкових.
Місцеві волонтери розповіли Радіо Донбас.Реалії, що на позиціях поблизу Красногорівки проросійські бойовики намагалися підійти ближче до позицій українських військових, але спроба була невдалою.
За добу загинуло 9 військових
У штабі АТО повідомляють про збільшення обстрілів українських військових з боку незаконних збройних формувань Донецької і Луганської областей за останню добу. Станом на 6:00 20 липня було відомо про чотирьох загиблих бійців Збройних сил України – троє з них підірвалися на невідомому вибуховому пристрої, ще один був убитий під час обстрілу. Пізніше речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко уточнив сумні підсумки нічних боїв поблизу Донецька.
«Після 4-ї години ранку російсько-окупаційні війська відкрили потужний вогонь з мінометів, артилерії калібром 122 міліметри, танків та установок «Град-П» в районі Красногорівки. За попередньою інформацією, українські війська внаслідок цього обстрілу понесли значні втрати: четверо військовослужбовців загинуло, двоє поранених», – доповів Лисенко. Ще один український солдат загинув під час обстрілу селища Новгородське.
Натомість представники контрольованого Росією угруповання «ДНР» звинувачують в обстрілах українських військових. Зокрема, в заявах бойовиків йдеться про Горлівку і селище Зайцеве. Про постраждалих серед мирного населення не повідомляють.
Українська ж сторона в обстрілах селища Зайцеве звинувачує проросійських бойовиків – населений пункт, який розташований безпосередньо біля Горлівки, дуже розтягнутий вздовж, і його неодноразово розділяла лінія фронту.
Повідомлення про обстріли надходять, попри оголошене 24 червня перемир’я, що мало б діяти на час жнив.
Про припинення вогню на лінії контакту домовлялися вже багато разів. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують у провокаціях іншу сторону.
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