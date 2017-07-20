(Друкуємо мовою оригіналу)

В 2015-м местные выборы не состоялись более чем в ста подконтрольных Украине населенных пунктах. По мнению Центральной избирательной комиссии, волеизъявление там было затеей небезопасной. В некоторых селах и городах привычные структуры власти заменили военно-гражданские администрации, а где-то – местные советы, работающие уже восьмой год, как ни в чем не бывало, продолжают исполнять свои обязанности. Таким образом, уже три года проблемами прифронтовой зоны занимают регионалы и коммунисты.

На тысячу жителей поселка городского типа Врубовка приходится 16 депутатов, которых избрали еще в 2010-м. Партийная структура вполне типична для Донбасса тех годов – 14 регионалов и двое коммунистов.

Один депутат навсегда уехал из поселка, один написал заявление о сложении полномочий. Еще двое пассивны в силу возраста. Дюжина оставшихся продолжает собираться на сессии и решать все вопросы – от текущих до стратегических.

Мы свои обязанности выполняем. А законно или незаконно – это вопрос не к нам

Насколько это легитимно, местные власти и сами сомневаются, признается Врубовский сельский голова Виктор Кравец: «Срок полномочий истек. Я много кому задавал этот вопрос. Мы свои обязанности выполняем. А законно или незаконно – это вопрос не к нам…».

Работает поселковый совет и в Тошковке. Из 20 депутатов здесь выбыл только один – в связи со смертью. Депутат Валентина Назарова говорит, что в юридические подробности никто не вдавался, но было принято немало важных решений.

Нас собрали на сессию и сказали: «Срок полномочий продлен. Работаем?» Работаем!

«Мы создавали через сессию волонтерские команды, принимали решения о выделении помощи (от двух до шести-восьми тысяч) людям, которые пострадали (из-за войны – ред.), – перечисляет Назарова. – А как продлевали – это вопрос не к нам. Нас собрали на сессию и сказали: «Срок полномочий продлен. Работаем?» Работаем! Потому что надо работать».

Законны ли «просроченные» советы?

Люди же не могут остаться без депутатов, без власти

Исполняющая обязанности Тошковского поселкового головы Нина Губай ссылается на закон о местном самоуправлении: «В связи с тем, что мы находимся в «серой зоне», у нас выборов не было. По закону о местном самоуправлении, пока не пройдут выборы, они (депутаты – ред.) продолжают исполнять свои обязанности. Люди же не могут остаться без депутатов, без власти».

Глава луганского отделения Комитета избирателей Украины Алексей Светиков не видит проблемы в том, что в тридцати населенных пунктах области все еще управляют люди, избранные семь лет назад. Более того, даже Донецкий и Луганский областной советы могут собраться на сессию.

Теоретически даже Луганский областной совет может собраться и принять какие-то решения

«По закону, срок полномочий органов местного самоуправления заканчивается с избранием нового органа местного самоуправления. То есть, теоретически даже Луганский областной совет может собраться и принять какие-то решения», – допускает Светиков.

Многие мэры и депутаты считают, что местные выборы должны пройти после создания местных громад. Хотя вполне могут и не пройти, если Центризберком снова решит, что проводить выборы в прифронтовой зоне пока невозможно.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)