​Майбутнє України є набагато кращим, ніж здається (світова преса)

Американський журнал The National Interest звертає увагу на значні досягнення України за останні роки. Інститут досліджень The Jamestown Foundation розмірковує над наслідками нещодавньої заяви ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка про створення «Малоросії». А американська ділова газета Forbes пише про те, що Росія останнім часом суттєво прискорила будівництво газопроводу «Турецький потік» через страх нових санкцій.

Американський журнал з міжнародних відносин The National Interest звертає увагу на значні досягнення України за останні роки. Автор зазначає, що, незважаючи на те, що Росія все ще є суттєвою загрозою для України, потрібно не забувати також і про інший елемент, необхідний для виживання – це економіка, яка сильно постраждала під час війни.

«Намагатися реформувати структуру управління, економіку, охорону здоров’я та судову систему під час боротьби за національне виживання трохи нагадує спробу побудувати корабель, коли ви вже перебуваєте у морі – це дуже непросте завдання», – зазначає автор. Він вважає, що останні економічні показники є досить обнадійливими: вони вказують на те, що Україна рухається у правильному напрямку. «Макроекономічна ситуація в Україні зараз стабільна. Дефіцит бюджету скоротився, і бюджетна дисципліна відновлюється. Великі зусилля також були зроблені для реструктуризації міжнародного боргу України», – мовиться у статті.

Більше того, в Україні з’явилися перші прояви економічного зростання – Світовий банк очікує 3,5% зростання ВВП у 2018 році, а український експорт металів, залізної руди та зерна значно збільшився, повідомляє автор. При цьому видання зазначає, що «головним рушієм цих макроекономічних покращень стала саме прихильність України до програм Міжнародного валютного фонду».

Видання також повідомляє, що одним із найбільших викликів наразі є заохочення прямих іноземних інвестицій в Україну. На думку автора, українська молодь, яка бачить своє майбутнє в Європі, є дуже обнадійливою.

Крім того, було досягнуто прогресу і в сфері вільної торгівлі: на додаток до зони вільної торгівлі із ЄС, раніше цього року був узгоджений Договір про вільну торгівлю між Канадою та Україною, зазначає автор.

У висновках видання зауважує, що попереду Україні ще багато чого потрібно зробити, але перспективи розвитку країни набагато кращі, ніж здається на перший погляд.

Інститут досліджень The Jamestown Foundation розмірковує над наслідками нещодавньої заяви ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка про створення «Малоросії». Автор статті нагадує, що, за словами бойовиків, «Малоросія» зІ «столицею» у Донецьку повинна замінити «неспроможну українську державу».

Київ та західні країни одразу засудили це рішення, а реакції Москви були досить нечіткими – деякі представники парламенту Росії підтримали Захарченка, а інші заявили про те, що це «погано продумана ідея», мовиться у статті.

Автор зазначає, що «схоже, в російських ЗМІ з’явилася думка, що Захарченко – це божевільний сепаратист, який насправді не знає, про що він говорить, та який поставив російську владу у незручне становище, публічно підриваючи Мінські угоди, які Росія офіційно підтримує». Автор повідомляє, що українські спостерігачі вважають, що це була провокація Кремля для того, щоб світ не забував про існування Донбасу. А українські експерти вірять, що заяви Захарченка навряд чи призведуть до посилення конфлікту, адже це унеможливить російську дипломатичну гру, в якій Кремль показує, що саме Київ винен у порушенні Мінських домовленостей.

Та ситуація, на думку автора, є дещо складнішою, адже слід звернути увагу на заяви Владислава Суркова – помічника російського президента Володимира Путіна, який, на відміну від багатьох політиків, «по-справжньому впливає на ухвалення рішень». А із заяв Суркова можна зрозуміти, що він підтримує ідею створення «Малоросії».

Автор зауважує, що створення «Малоросії» може бути частиною плану повернення України під сферу російського впливу, щоб зробити її частиною так званого «русского мира». При цьому наразі відбувається серйозне загострення конфлікту на Донбасі – лише за 19 липня та початок 20-го було вбито 8 українських солдатів, що свідчить про «різке зростання насильства».

Автор вважає, що всупереч поширеній думці про те, що Москві вигідно підтримувати «заморожений конфлікт» в Україні, її основною метою є захоплення більшої частини або ж усієї України. Для Путіна найбільшими ворогами є київський режим та Захід, який його підтримує, а, отже, перемогти цих «ворогів» просто «підтримуючи статус-кво» не вдасться, зазначає автор.

Американська ділова газета Forbes пише, що Росія останнім часом суттєво прискорила будівництво газопроводу «Турецький потік» через страх «нових глобальних санкцій», які можуть завадити реалізації або ж взагалі покласти край цьому проекту.

Автор повідомляє, що будівництво «Турецького потоку» російським газовим гігантом «Газпромом» йде набагато швидше, ніж було заплановано. Ця ідея «є трохи ризикованою, оскільки ще не має домовленостей з турками про пункти в’їзду та внутрішню інфраструктуру для трубопроводу», – зазначає видання. Та поки що будівництво ведеться біля територій Росії, а тому потрібно ще багато часу, перш ніж газопровід досягне Туреччини.

Автор нагадує, що «Турецький потік» є альтернативою «Південному потоку», який мав би проходити через південні європейські країни, оминаючи Україну. Та Європа відмовилася від цієї ідеї. Але поки що Європа повністю не відкинула іншого проекту газопроводу – «Північного потоку-2», який проходитиме через Балтійське море за рахунок німецької компанії Wintershall та австрійської OMV.