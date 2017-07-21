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В Луганской области продолжается подземный страйк горняков шахты имени Капустина объединения «Лисичанскуголь». Шахтеры еще в субботу отказались подниматься на поверхность после смены. Требуют погасить задолженность по заработанной плате, которая накапливалась в течение последних 2,5 лет. Накануне в Киеве состоялась встреча инициативной группы шахтеров объединения с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом. Он пообещал, что задолженность будет погашаться, но не сразу, а в течение года. Шахтеров такая информация не удовлетворила.

На шахте имени Капустина под землей остается 34 человека. Эти люди находятся там уже шестые сутки. Их требования остаются неизменными – поднимутся на поверхность только тогда, когда к ним придут жены и скажут, что на карточки поступили деньги. Ранее по внутренней связи в шахте нам удалось пообщаться с одним из митингующих шахтеров Виктором Филярским, и тогда он нам заявлял, что сидеть под землей они готовы до последнего.

Сколько б это не заняло времени, мы будем добиваться своего

«Сколько б это не заняло времени – день, два, месяц, мы будем добиваться своего», – заявил Виктор Филярский.

Продовольствие и воду шахтерам передают представители профсоюзной организации шахты. Деньги на это есть, и шахтеры обеспечены всем необходимым.

Продовольствием шахтеры обеспечены. Есть и завтрак, и обед, и ужин – профсоюз шахты

Продукты закупаем, в столовой готовят и передаем

«Нормально все. Всем обеспечиваем. Профсоюз организовал все. Деньги пока есть. Продукты закупаем, в столовой готовят и передаем. Завтрак, обед, ужин. Все есть», – рассказал исполняющий обязанности руководителя профсоюзной организации шахты имени Капустина Виктор Плутенко.

Министр взял на себя обязательство по погашению задолженности – Шикер

В четверг в Киеве состоялась встреча инициативной группы шахтеров объединения с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом. По словам директора шахты имени Капустина Евгения Шикера, были достигнуты договоренности по погашению задолженности.

Министр взял на себя обязательство. Выплатить текущую заработную плату

«Министр взял на себя обязательство и подписался. О том, что выплатить текущую заработную плату. И сроки погашения расписал», – рассказал Евгений Шикер.

В частности, до 2 августа должна быть выплачена зарплата в размере месячного фонда оплаты труда. До Дня шахтера, который отмечается 28 августа, должны быть погашены долги, которые накопились за 2017 год. Что же касается задолженности за предыдущие два года – 2015-го и 2016-го, то по ним должны рассчитаться до апреля 2018.

Кроме того, было решено до 25 августа провести совещание по вопросам технического переоснащения шахт объединения «Лисичанскуголь», чтобы они могли добывать и продавать больше угля. Однако эти обещания горняков не удовлетворили, говорит директор шахты имени Капустина Евгений Шикер, поэтому они продолжают находиться в шахте, ожидая поступления денег.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)