Дах, скрізь який можна побачити небо… В таких умовах проживає у Запоріжжі близько 20 родин професійних військових-учасників бойових дій на Донбасі. Зведена в 1930-х роках будівля їхнього гуртожитку у 2013 році з власності Міністерства оборони перейшла у міську. Зараз вона потребує капітального ремонту. Йти людям нікуди, а всі спроби достукатися до міської влади, аби відремонтувати будівлю, яка руйнується, наразі закінчувалися невдачею. Мешканці гуртожитку з острахом чекають зими.