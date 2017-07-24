У Запоріжжі родини учасників бойових дій живуть в аварійному гуртожитку

Запоріжжя – Дах, крізь який можна побачити небо… У таких умовах проживає в Запоріжжі близько 20 родин професійних військових, учасників бойових дій на Донбасі. Зведена в 1930-х будівля їхнього гуртожитку в 2013 році зі власності Міністерства оборони перейшла у міську. Зараз вона потребує капітального ремонту. Йти людям нема куди, а всі спроби достукатися до міської влади, аби відремонтувати будівлю, поки скінчувалися невдачею. Мешканці гуртожитку з острахом чекають на зиму.

«Це був колишній готель. Потім, за розповідями, у нас тут льотчики жили. Дуже багато, бо коли обдирали стіни, були німецькі газети з їхніми прапорами», – Яна, мешканка запорізького гуртожитку по вулиці Військбуд, 104, показує будинок, де живе з родиною з 2012 року.

Двоповерхова будівля, зведена у 1935-му, десятками років не бачила капітального ремонту. Її мешканці, як можуть, своїми силами ремонтують її – фарбують стіни, білять стелю в загальних приміщеннях, однак їхніх зусиль замало. Через відкритий люк горища на другому поверсі Яна показує небо, а поряд по коридору обвалилася стеля аж до перекриття горища: в будівлі вже багато років руйнується дах.

«Ось це у 2014 році, здається у жовтні, почало шматками сипатися. Приїхала комісія – осіб 5 було. Це вони оббили. І від 2014 року нічого не робилось», – показує жінка.

Там, де можуть, мешканці гуртожитку намагаються ремонтувати стелю самостійно. Так зробив Олександр у своїй кімнаті на другому поверсі. Та це не дуже допомагає – взимку, каже, навіть з гарячими батареями спав у спальнику, бо в кімнаті не тримається тепло. Учасник війни, що служив у спецпідрозділі поліції, у 2014-му отримав у гуртожитку кімнату від попередньої міської влади Запоріжжя.

«Замазав шви, але воно скоро знову розсиплеться. Ось кут – там взагалі дірка була. Відвалилось. Дощ іде – постійно тече. Навіть можна поглянути зверху – висить шматок даху. Після АТО приїхав – дали кімнату», – розповідає чоловік.

Колись гуртожиток належав Міністерству оброни, а в 2013 році його передали на баланс міста. Зараз у ньому мешкає 20 родин військових-учасників бойових дій – 45 дорослих та 13 дітей. Наприклад, чоловік Яни служить за контрактом у 55-й артбригаді.

«Чоловік – АТОшник. У 55-ці працює. Куди нам іти? Квартиру ми явно не отримаємо. Знімати дуже дорого. Він – не офіцер, не може брати позику. І доводиться якось жити. Батьки далеко живуть. Ми писали Буряку лист. Відповідь отримали, що грошей немає, можливо, у 2018 році подамо вас на розгляд», – ділиться жінка.

Руйнування даху не єдина проблема гуртожитку. На 20 родин лише 2 санвузли, частково забита стара каналізація, відсутнє газопостачання.

Що робити, аби стеля не впала на голови мешканцям ветхого гуртожитку?

Історія мешканців цього будинку набула розголосу в запорізьких пабліках після їхнього звернення до депутата міської ради Запоріжжя і теж учасника бойових дій В’ячеслава Зайцева. 20 липня він виклав у себе на сторінці у Facebook світлини руйнування будівлі.

А вже наступного дня міський голова Запоріжжя Володимир Буряк організував нараду з питання ветхого житла. Таких будинків мерія в місті нарахувала аж 300 і пообіцяла розробити для них окрему програму підготовки до зими.

Наразі місто має понад 600 мільйонів гривень на банківських депозитах. Втім, каже заступник міського голови Валентина Малиш, усі ці гроші вже розписані в бюджеті Запоріжжя.

Треба виходити на сесію, вносити зміни до бюджету і робити відповідну програму. Однак хочу сказати, що бюджет міста на сьогодні дефіцитний

«Це не вільні гроші. Ці гроші, 600 мільйонів, розписані в бюджеті. Вони вже направлені. Всі витрати з бюджету проводяться лише за рішенням сесії міської ради. Для того, щоб направити на ремонт аварійного житла чи якусь іншу програму, треба виходити на сесію, вносити зміни до бюджету і робити відповідну програму – і лише тоді буде право. Однак хочу сказати, що бюджет міста на сьогодні дефіцитний», – пояснює посадовець.

Найближча сесія Запорізької міськради відбудеться 30 серпня, каже її депутат, «кіборг» В’ячеслав Зайцев. А отже, є час та обов’язок міської влади підготувати проект рішення про виділення коштів на ремонт гуртожитку, де живуть родини військових.

Місто просто зобов’язане зробити тут капітальний ремонт

«Це гуртожиток, що перебуває на балансі міста, і місто просто зобов’язане зробити тут капітальний ремонт для того, щоб люди, я не кажу, що учасники АТО, а більшість з них – учасники АТО… Це насправді не так важливо. Це мешканці нашого міста, і міська влада має про них піклуватися. Я, в свою чергу, попрошу прийти на сесію ветеранів АТО для того, щоб вони були певною масовкою і допомогли депутатам натиснути на певну кнопку», – каже «кіборг».

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, на липень 2016 року в Україні налічувалось понад 3 тисячі гуртожитків, http://www.minregion.gov.ua/press/news/parlament-zabezpechiv-realizatsiyu-zhitlovih-prav-meshkantsyam-gurtozhitkiv/ в яких мешкає близько 450 тисяч осіб. http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247322590

У 2012-2015 роках в Україні діяла загальнодержавна програма передачі гуртожитків з державної в комунальну власність. У 2012 році з держбюджету було профінансовано капітальний ремонт 25 будівель, які були у комунальній власності, втім, фактично роботи були проведені лише в 10 гуртожитках. А в 2013-2015-му програма передачі гуртожитків з державної в комунальну власність не фінансувалася з держбюджету.

Радіо Свобода відправило інформаційний запит до Міністерства регіональної політики, аби з’ясувати, яка кількість гуртожитків на сьогодні в Україні перебуває на балансі держави та місцевих громад і потребує капітального ремонту.Чекаємо на відповідь.