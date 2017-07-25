Радіо Свобода Daily: розбіжності між США та ЄС щодо антиросійських санкцій

Сьогоднішній огляд у нас емоційний.

Неприємно здивованим ситуацією на сході України, схоже, залишився новий спецпредставник США на врегулювання війни на Донбасі Курт Волкер. У супроводі керівників СБУ, штабу АТО, Міноборони він вислухав місцевих жителів і побачив зруйновані будинки в центрі Авдіївки. «Це – не заморожений конфлікт, а гаряча війна, і це – криза, яку ми всі повинні розв’язати якнайшвидше», – підсумував свій візит він.

Рішучим виявився президент Польщі, адже після 8-денних протестів пообіцяв накласти вето на два суперечливі закони про суди. Таке рішення президента стало несподіванкою для правлячої у Польщі партії «Право і справедливість», яка форсувала ухвалення законів. Утім, опоненти польської влади, зокрема колишній президент Лех Валенса, закликають протестувальнків не згортати масові протести. Мовляв, треба змусити теперішню польську владу відмовитися від ідей, спрямованих проти демократії. Тож чи може заспокоїти це рішення Дуди суспільні настрої, читайте у матеріалі нашого польського кореспондента.

Вже традиційно занепокоєним є Євросоюз. Та цього разу занепокоєння стосується розбіжностей між Вашингтоном і Брюсселем навколо нових американських санкцій щодо Росії. ЄС занепокоєний тим, що його «домашні компанії», зокрема з енергетичного сектору, можуть від цих санкцій постраждати. Залежно від результату широких дипломатичних консультацій, що наразі тривають, сьогодні Європейська комісія може застосувати свої кроки у відповідь.

А от постійну неприховану цікавість до світу відчуває мандрівник-автостопер Юрко Регліс, який кілька років мандрує Європою. Понад 20 країн він проїхав автостопом, а в Хорватію зі Словенії прийшов пішки. У передачі Радіо Свобода «Радиво» він розповів, як можна дістатися Португалії за 15 євро та про те, як з товаришем пройшов босоніж майже 2000 кілометрів від Ужгорода до Харкова.

Бажаємо Вам лише позитивних емоцій!

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