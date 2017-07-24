ЄС і США узгоджують розбіжності на тлі нових антиросійських санкцій Вашингтона

Брюссель – Між Вашингтоном і Брюсселем тривають розбіжності навколо нових американських санкцій щодо Росії. ЄС занепокоєний тим, що його «домашні компанії», зокрема з енергетичного сектору, можуть від цих санкцій постраждати. Залежно від результату широких дипломатичних консультацій, що наразі тривають, у середу Європейська комісія може застосувати свої кроки у відповідь американцям на захист інтересів своїх підприємств.

Європейська комісія каже, що стурбована новими санкціями США проти Росії. Вони, мовляв, можуть вплинути на енергетичну безпеку об’єднаної Європи. Відомо, що в США ці додаткові обмеження вже знайшли підтримку серед впливових американських політичних течій, і перший крок до їхнього ухвалення можливий уже 25 липня.

Тим часом стало відомо, що ЄС до того часу намагатиметься отримати гарантії того, що його компанії, які, як відомо, підтримують бізнес-зв’язки з росіянами, від цього не постраждають.

Але щоб знайти вирішення цієї американсько-європейської дилеми, адже досі антиросійські санкції спільно й «одним фронтом» підтримували по обидва боки Атлантики, Брюссель активізував «усі свої дипломатичні канали», заявив речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас.

Ми стежимо за цим процесом із певною тривогою щодо енергетичної незалежності Європейського союзу та інтересів його енергетичної безпеки

«Ми стежимо за цим процесом із певною тривогою щодо енергетичної незалежності Європейського союзу та інтересів його енергетичної безпеки, – каже він. – Ми активізуємо всі дипломатичні канали для вирішення цих проблем з нашими американськими партнерами».

ЄС: єдність щодо санкцій має ключове значення

Водночас Схінас наголошує, що всі попередні рішення щодо антиросійських санкцій, які підтримують всі найбільш розвинені країни світу з «Групи семи», є непорушними.

Для нас єдність «Групи семи» стосовно санкцій має ключове значення, як і необхідність виконання Мінських угод

«Для нас єдність «Групи семи» стосовно санкцій має ключове значення, так само, як і необхідність виконання Мінських угод. Ми в Європейському союзі будемо зацікавлені в цих дискусіях і очікуємо, що наші інтереси візьмуть до уваги протягом законодавчого процесу, що триває в США», – сказав представник Єврокомісії.

Американський законопроект спричинив занепокоєння в Європі через те, що, як тут кажуть, він може призвести до «непередбачуваних наслідків». Проти цих санкцій у доволі різкій формі вже виступали представники урядів Австрії та Німеччини.

Як стало відомо, голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер висловив бажання вжити заходів у відповідь на рішення Сполучених Штатів, якщо можливі нові санкції проти Росії будуть впливати на європейські енергетичні проекти.

Financial Times: «ЄС готовий діяти у відповідь на санкції США проти Росії»

Російський «Північний потік»-2 під прицілом США?

Як припускають, найбільше може постраждати суперечливий проект газогону з Росії до Німеччини «Північний потік-2», який може позбавити Україну ролі держави-транзитера між Росією та країнами Західної Європи. Ця ініціатива російського «Газпрому» вже давно є джерелом політичних суперечок в ЄС, бо проти неї виступають низка держав-членів, зокрема Польща.

Закон про провадження нових санкцій США тим часом спрямований не лише на енергетичні, але й на фінансові, залізничні, судноплавні, металургійні та гірничодовибувні галузі. Причому впродовж вихідних американські сенатори від республіканців і демократів домовилися щодо їхньої підтримки. Так само за санкції й тверду політику щодо Росії виступає і Білий дім, про що заявила його речниця Сара Сандерс. Вона, зокрема, зазначила, що адміністрація президента продовжує роботу з Палатою представників та Сенатом, щоб упровадити ці суворі санкції проти Росії, «доки не нормалізується ситуація в Україні».

Палата представників має голосувати щодо цього законопроекту вже у вівторок, у Сенаті на розгляд очікують пізніше.