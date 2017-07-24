У ЄС висловили занепокоєння через очікувані нові санкції США щодо Росії

У Європейському союзі знову висловили занепокоєння через очікуване схвалення у США закону про санкції щодо Росії, що може зачепити і європейські компанії.

Як сказав речник Європейської комісії Маргарітіс Схінас, Євросоюз вдається до всіх дипломатичних каналів, щоб донести це занепокоєння до США.

Речник наголосив, що для ЄС визначально важлива єдність «Групи семи» стосовно цих санкцій, як і стосовно виконання мінських домовленостей про врегулювання на сході України.

Тому, сказав він, у ЄС зацікавлені в дискусії про ці санкції і сподіваються, що інтереси Євросоюзу будуть враховані в перебігу законодавчого процесу, що ще триває у США з цим законом.

Раніше в Євросоюзі вже висловлювали стурбованість через плани США запровадити щодо Росії нові санкції, не скоординовані з санкціями ЄС, а також інших країн «Групи семи». Лунали й голоси в разі ухвалення американського закону відповісти санкціями ЄС уже проти США.

Законопроект про запровадження нових санкцій США щодо Росії через її агресію проти України, серед іншого, передбачає обмеження на співпрацю компаній і осіб зі США не тільки безпосередньо з підсанкційними юридичними чи фізичними особами, в першу чергу в Росії, а й із компаніями чи людьми з третіх країн, що йдуть на таку співпрацю з підсанкційними. Таким чином, у нинішньому вигляді з документа випливає, що під санкції США можуть потрапити й ті компанії в ЄС, співпраця яких із Росією не порушує європейських санкцій, але виходить поза межі санкцій американських, які має посилити новий закон.

Законопроект, що стосуватиметься також Ірану і Північної Кореї, нині перебуває на розгляді обох палат Конгресу США. Палата представників, як очікують, голосуватиме щодо нього вже у вівторок, пізніше його має розглянути й Сенат. За повідомленнями, серед законодавців США знайдеться досить голосів, щоб навіть у разі застосування вето президентом Дональдом Трампом подолати його.