Алена Мержевская

(Друкуємо мовою оригіналу)

Под Волновахой заработал детский лагерь, на территорию которого этим летом упал снаряд. 20 июля в этом единственном лагере Волновахи – детском центре имени Кости Бабина – началась первая смена. В целом в прифронтовом Волновахском районе с начала лета уже отдохнули почти две тысячи детей. Юные жители Волновахи и населенных пунктов по близости поделились с «Донбасс.Реалии» своими впечатлениями, а взрослые рассказали, благодаря кому школьникам, который год живущим на стыке войны и мира, посчастливилось отдохнуть в разных уголках страны и даже за рубежом.

В 46 школах района оздоровились почти полторы тысячи детей. Школьников с обожженного войной Донбасса встречала и Галичина: с живописной Ивано-Франковщиной познакомились 30 ребят. Путевки для школьников района льготной категории в детский оздоровительный центр «Лимныця» предоставила Ивано-Франковская облгосадминистрация.

45 ребят Волновахского района отдыхают сейчас в Винницком санатории «Колос» – в основном это дети-сироты, дети под опекой и из многодетных семей, участники творческих коллективов. Поехали школьники в Винницу по инициативе винницкого зонального отделения воинской службы правопорядка, которое в данный момент дислоцируется в Волновахе: мостик между двумя администрациями, областной и районной, построил командир отделения, путевки для волновахских детей купила Винницкая ОГА.

«Впечатлений – море!»

Море ребятам нравится больше всего. Приехало нас сорок шесть, 23 школьника из Гранитного и столько же из Чермалыка

Сейчас дети из прифронтовых сел отдыхают и в Одессе. Говорят: «впечатлений – море!». Делится ими с «Донбасс.Реалии» сопровождающая группы Эмине Абжелю: «В детский оздоровительный комплекс «Виктория» мы приехали из Гранитненской школы. Наше Гранитное – прифронтовое село. Встретили нас здесь очень хорошо, тепло. Детям нравится. Очень много спортивных развлечений, море. Сначала – зарядка, завтрак и купаться. Море ребятам нравится больше всего. Приехало нас сорок шесть, 23 школьника из Гранитного и столько же из Чермалыка», – говорит сопровождающая.

Детям с линии соприкосновения, где не смолкают выстрелы, оздоровительные путевки предоставляют также благотворительные фонды «Каритас», «За право на життя» и Ассоциация греческих предпринимателей и предприятий Украины. Более 300 ребят из прифронтовых Гранитного, Чермалыка, Новоселовки и других сел и поселков смогли отдохнуть на мирной территории страны, а 35 ребят провели смену на побережье Греции.

Чем их радовала солнечная Эллада, рассказали школьники из Гранитного – Владислава, Светлана и Александр.

«Я первый раз была в Греции, и мне там очень понравилось. Было много развлечений. Мы все время ходили на экскурсии, на море. Никто не хотел уезжать! Появились новые друзья, мы с ними общались, они приходили к нам в гости. Помогал нам с ними общаться наш руководитель. Привезли домой разные подарки, сувениры. Я домой привезла магнитики, камешки с раскопок древнего города, амфитеатра. Вернулась я с целым мешком впечатлений!», – с восторгом рассказывает Влада.

«Я тоже была в Греции первый раз. Конечно, долго ехали! Мы бывали на разных экскурсиях, катались на лошадях, ходили на море. Мы узнали, как жили древние люди, турки, где они прятали свое оружие. Видели пещеры, дом Пантелеймона Бумбураса, поднимались на гору к крепости, плавали на пароходе к острову в виде кита», – вспоминает Света.

«Мне понравилась дорога, как мы плыли на корабле к острову. Домой я привез магнитики, полотенце, очки. Я бы снова хотел там побывать!», – не скрывает желания вернуться Саша.

Центр имени Кости Бабина таки открылся

В рамках социального проекта «Мій тато захищає Україну» 65 детей из Волновахского района отправились на отдых во Львов, а местные власти приобрели путевки для 140 ребят-льготников в оздоровительный центр «Прометей» на Азовском побережье. Все дети, отдыхающие в «Прометее», говорит начальник отдела семьи Ольга Сидоренко, относятся к незащищенным категориям населения.

Из 140 детей 70 – это сироты и опека, дети из приемных семей и детских домов семейного типа, многодетных семей

«Из 140 детей 70 – это сироты и опека, дети из приемных семей и детских домов семейного типа, многодетных семей. То есть, это – все дети-льготники», – говорит Сидоренко.

Стартовала первая смена и в единственном оздоровительном учреждении района – детском центре имени Кости Бабина. Эта здравница – собственность профсоюзов работников агропромышленного комплекса, расположена она в Велико-Анадольском лесу. Лагерь открыл двери для 180 ребят. Интересным способом приобретены путевки: по так называемому «полтавскому методу», когда половину прожиточного минимума от общей стоимости путевки оплачивает область, вторую половину этого минимума – местный бюджет, а остальное – спонсоры, родители, профсоюзные организации. Надо сказать, что открытие оздоровительного центра в этом сезоне из-за обстрелов оставалось под большим вопросом: меньше двух месяцев назад прямо на территорию лагеря попал снаряд. Но детский центр все же заработал. О том, как будет работать прифронтовой детский лагерь, рассказал председатель районного комитета профсоюзов работников АПК Николай Кирнос.

Разработана многогранная тематическая программа. Работает бассейн, в лагере – пятиразовое питание

«Разработана многогранная тематическая программа. Это – и посещение местных достопримечательностей в окрестностях, патриотические, развлекательные направления. Младшие дети занимаются рукоделием, старшие боле высокоинтеллектуальными играми. Работает бассейн, в лагере – пятиразовое питание», – описал будни в здравнице Кирнос.

Всего в Волновахском районе проживают более семи тысяч детей школьного возраста, треть из них уже отдохнула, до конца лета оздоровятся еще столько же.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДЛОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)