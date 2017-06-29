Дітей на Донбасі використовують як інформаторів та живі щити – Держдепартамент США

Жителі охопленого війною Донбасу найчастіше стають жертвами торгівлі людьми в Україні. І йдеться не лише про сексуальну експлуатацію. Експерти фіксують дедалі частіші випадки використання сепаратистами дітей як інформаторів та живі щити.

Зокрема, про це йдеться у щорічному звіті Державного департаменту США про стан з торгівлею людьми у світі.

Втім, Україна цього року врешті вийшла із переліку країн, за якими ведеться особливе спостереження, і потрапила у список держав, ситуація в яких викликає занепокоєння.

Всі країни світу експерти розділили на чотири умовні категорії: перша – безпечні, друга – ті, що викликають занепокоєння, третя – ті, за якими ведеться спостереження, й четверта, «чорний список» – ті, де ситуація найгірша.

Минулого року Україна була у третьому переліку. Тепер завдяки зусиллям влади з протидії торгівлі людьми піднялась до другої категорії. Експерти зазначають: робота влади у цьому напрямку не повністю відповідає мінімальним стандартам викорінення работоргівлі, однак офіційний Київ робить суттєві зусилля.

Водночас протягом останніх років Україна залишається джерелом, місцем транзиту і призначення чоловіків, жінок і дітей, які стають жертвами торгівлі, примусової праці і сексуального використання як в Україні, так і в сусідніх країнах, у Європі, на Близькому Сході і навіть у Сполучених Штатах. Найгірша ситуація, зазначають автори звіту, на Донбасі.

«Підживлений російською агресією конфлікт на сході України змусив переїхати майже два мільйони людей, і це населення особливо вразливе до експлуатації. У місцях, контрольованих проросійськими сепаратистами, ситуація особливо складна. Жінок і дівчат з охоплених конфліктом зон викрадають для сексуального і трудового рабства в Україні та Росії», – йдеться у звіті.

Експерти зазначають, що за останній час демографія жертв торгівлі людьми розширилась в бік міського молодшого й чоловічого населення. Проросійські сепаратисти використовують дітей як інформаторів, як живі щити чи як солдатів.

«Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повідомляє, що дітей із 15-річного віку продовжують залучати до активних бойових дій у складі об’єднаних російсько-сепаратистських сил. Український уряд повідомляє, що дитячий батальйон Святого Георгія Побідоносця може залучати дітей із 12-річного віку», – зазначають автори звіту.

Щорічний звіт Державного департаменту дає детальну характеристику стану справ із торгівлею людьми в усіх країнах світу. Крім України, за останній рік ситуація поліпшилась у ще 25 державах світу, констатують експерти.

А от найгірший стан справ із торгівлею людьми залишається у понад 20 країнах. Серед них Росія, Північна Корея, Іран і Венесуела. Цього року експерти включили туди ще й Демократичну Республіку Конго, Республіку Конго та Китай.

«У цьогорічному звіті Китай понизили до «чорного списку» частково тому, що влада не вжила серйозних кроків, щоб припинити свою власну співучасть у торгівлі людьми, включаючи примусових робітників із Північної Кореї, які перебувають у Китаї», – заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Радниця президента Трампа, Іванка Трамп вказала на те, що звіт Держдепартаменту наголошує на відповідальності всіх урядів переслідувати порушників.

«Звіт дає країнам можливість подивитись, як інші борються з торгівлею людьми та обирати найбільш ефективні стратегії й тактики, відновлюючи власну рішучість у цій боротьбі», – наголосила Іванка Трамп.

І ще три країни – Лівію, Сомалі та Ємен – експерти продовжують виділяти в особливу категорію, де ситуація найбільш критична.