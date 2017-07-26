Єдина можливість завадити масовому відтоку фахівців з України – це підвищення рівня життя – Лібанова

Повертатися з-за кордону до України після навчання й роботи закликав молодих українців глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук). Їхні знання, сили та досвід нині як ніколи потрібні, щоб розбудовувати Україну, пояснив він свою позицію. А соціологи стверджують, що жодні заклики і навіть конкретні кроки влади не припинять міграцію молодих українців за кордон, доки рівень добробуту в Україні не наблизиться до показників її західних сусідів.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/dina-mozhlivst-zavaditi-masovomu-vdtoku-fakhvtsv-z-ukrani-tse-pdvishchennya-rvnya-zhittya-lbanova">SoundCloud</a>

​

Глава Української греко-католицької церкви Святослав (Шевчук) під час зустрічі з молодими українцями на честь щорічної всеукраїнської прощі до Марійського духовного центру в Зарваниці закликав тих, які навчаються чи працюють за кордоном, повертатися в Україну і розбудовувати її.

Я вирішив довіритися любові до своєї Батьківщини. Якби я не повернувся до України після студій, то не знаю, хто б сьогодні перед вами стояв

Глава УГКЦ розповів, що свого часу теж навчався за кордоном. «Я вирішив довіритися любові до своєї Батьківщини. І повірте мені, якби я не повернувся до України після студій, то не знаю, хто б сьогодні перед вами стояв», – додав архієрей і закликав українську молодь за кордоном наслідувати власний приклад.

Сьогодні ваша Батьківщина, ваш дім так вас потребує

«Привезіть додому все те, що ви здобули у світах: знання, досвід, може, навіть кошти, певне розуміння, як розбудовувати свою Україну. Бо сьогодні ваша Батьківщина, ваш дім так вас потребує», – закликає глава УГКЦ.

Молодь у всьому світі хоче випробувати себе, спробувати щось нове. В першу чергу це бажання спробувати себе в іншому середовищі

Випускниця Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Шевченка Анастасія Кльонова – одна з тих, кому адресований заклик патріарха. Дівчина живе у Швеції, де працює менеджером міжнародних проектів в організації «Об'єднання північних країн». Кльонова вважає, що економічні чи соціальні складнощі в Україні – це не основна причина, через яку молоді люди їдуть за кордон. «Молодь у всьому світі хоче випробувати себе, спробувати щось нове. Можливо, це якось пов'язано з процесами в Україні, але в першу чергу це бажання спробувати себе в іншому середовищі», – впевнена вона.

Заступник відділу Києво-Могилянської бізнес-школи Тимур Демчук також вважає, що молодих українців мотивує пошук чогось незвіданого. «А для старшого покоління можуть переважати цінності безпеки й стабільності», – додає він.

Заклики на кшталт того, що виголосив патріарх Святослав, відображають масштаб проблеми, вважає директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАНУ Елла Лібанова, проте застерігає: українці виїжджатимуть, доки Україна не почне наздоганяти східні країни-члени ЄС за рівнем добробуту.

Люди не будуть працювати тут, якщо можуть у Польщі, жити у значно кращих умовах. Якщо дитина отримає диплом європейського зразка, шансів, що вона повернеться працювати до України, небагато

«Єдина можливість завадити масовому відтоку фахівців, особливо молодих – це підвищення рівня життя, хоча б приблизно до такого, як у сусідніх країнах. Люди не будуть працювати тут, якщо можуть у Польщі, досить близькій за ментальністю та мовою, жити у значно кращих умовах. Додайте сюди ще досить «агресивну» політику наших сусідів у сенсі мотивування мігрантів. Ми розуміємо: якщо дитина отримає диплом європейського зразка, шансів, що вона повернеться працювати до України, небагато», – застерігає Лібанова.

Тимур Демчук погоджується із тим, що зв’язок між рівнем життя та міграцією є, але, на його переконання, українці, які все ж повертаються додому, – цінні кадри.

З-за кордону повертаються не дуже прості люди, які люблять виклики, ризик. Богдан Гаврилишин – яскравий приклад

«Я бачу щодня таку цікаву ситуацію: з-за кордону повертаються не дуже прості люди, які люблять виклики, ризик. В Україні є дуже багато шансів до реалізації свого потенціалу. Всі ми знаємо відомих українців, які стали відомі тим, що отримали західну освіту і повернулися. Богдан Гаврилишин – яскравий приклад», – нагадує він.

У мене є друзі, які не затримались тут через те, що це просто не їхній стиль життя

Анастасія Кльонова зауважує, що життя за кордоном – це не для всіх. «У мене є друзі, які не затримались тут не через те, що не було роботи, а через те, що це просто не їхній стиль життя».

Ця країна ніколи не буде твоїм домом

За словами емігрантки, адаптуватись за кордоном навіть молодій людині не так легко, як може здаватись: «Ця країна ніколи не буде твоїм домом, ти тут не народився, не можеш ідентифікувати себе як шведа, наприклад. Люди тут також бояться, що їхню роботу забере якийсь іноземець. Себе непросто зарекомендувати, отримати роботу».

Економіст-міжнародник Олена Бойцун, яка здобула профільну освіту в британському Оксфорді і повернулася до України, вважає, що молоді українці часто хибно впевнені, що стати «своїм» за кордоном буде простіше, ніж знайти себе в Україні.

Наразі для юнаків та дівчат з іноземною освітою є робочі вакансії у проектах реформування країни

«Наразі для юнаків та дівчат з іноземною освітою, зі знаннями мов є робочі вакансії в проектах реформування країни, де можна отримувати гідну зарплату і одночасно робити свій внесок у розвиток України. Якщо молода людина докладатиме таких самих зусиль в Україні, що й за кордоном, на мою думку, з точки зору роботи та успіху прогрес у рідній країні буде набагато швидшим», – запевняє вона.

Тимур Демчук додає, що освічені фахівці потрібні не лише в державному секторі, а й в бізнесі. «Очевидний факт, що західна освіта краща, ніж наша, хоча я не применшую вартості диплому наших окремих вишів. Відповідно, класні спеціалісти, які, до того ж, розуміють контекст і можуть адаптуватися, – це величезний плюс», – впевнений освітянин.

Коли додому?

Прості українці, яких опитало Радіо Свобода, погоджуються із закликами глави УГКЦ про повернення молоді до України. Однак додають, що нині держава не створила достатні умови для самореалізації:

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/opituvannya-chi-ma-ukranska-molod-povertatisya-z-za-kordonu">SoundCloud</a>

Я розглядаю варіант повернутися, просто відчуваю, що зараз – не час. Моя мета – повернутися в Україну тоді, коли зможу впливати на процеси

Анастасія Кльонова розповідає, що не відкидає думки колись повернутись на батьківщину, але не зараз. «Життя так склалося, що я вийшла тут заміж і народила дитину від хлопця, який приїхав на навчання сюди з Франції. Я розглядаю варіант повернутися, просто відчуваю, що зараз не час. Моя мета – повернутися в Україну тоді, коли зможу впливати на процеси, а не зараз, коли я ще молода», – ділиться вона.

Тимур Демчук прогнозує, що молоді українці почнуть повертатись, якщо український бізнес зможе застосувати їхній потенціал на повну для досягнення амбітних цілей, наприклад, розширюватись за кордон.

Кожен громадянин відповідає за те, як розвивається його держава, стверджує голова правління Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук. Проте, за її словами, всі мають право обирати, в якій країні жити, а Україна повинна розвиватись у будь-якому випадку.

«Гасла Євромайдану про те, що права людини понад усе, побудова такої держави, де влада підзвітна, а кожна людина несе відповідальність за розвиток своєї країни, є нашими нагальними завданнями. І ми їх маємо виконати не для того, щоб якась людина, яка поїхала з України, раптом передумала. Ми маємо виконати їх для себе», – каже вона.

Ранковий ефір Радіо Свобода слухайте і дивіться на YouTube-каналі