Український бізнес у Польщі: дорого, але спокійно – підприємці-українці, які працюють у Варшаві

Варшава – Війна та економічна криза в Україні підштовхують підприємливих українців до ведення бізнесу за кордоном. Дедалі частіше українські громадян засновують свої підприємства у Польщі, де, за різними підрахунками, може працювати до мільйона українців. Більшість із них працюють на сезонних низькооплачуваних роботах, проте є й такі, які створили власну справу і вже мають перші успіхи. Чим польські умови ведення малого та середнього бізнесу відрізняються від українських? Про це Радіо Свобода запитало кількох українських підприємців, які працюють у Варшаві.

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Польське Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики ще не опублікувало цьогорічних даних про кількість громадян України, які працюють у Польщі. Проте, згідно з інформацією, зібраною виданням Rzeczpospolita в 11 регіонах країни, українців на польському ринку праці знову побільшало. «У першому півріччі працедавці хотіли там працевлаштувати 876 тисяч іноземців, тобто на 48 відсотків більше, ніж торік. Причому 90 відсотків декларацій стосувалося українців», – повідомляє газета.

Інше польське видання Gazeta Wyborcza наголошує на тому, що попит на українських працівників у Польщі постійно зростає, а водночас зростають очікування громадян України щодо оплати їхньої праці. За даними агентства Upper Job, яке займається працевлаштуванням у Польщі іноземців, протягом кількох останніх місяців сподівання українців щодо плати за їхню роботу збільшились на 15-30 відсотків. Впливове польське видання зазначає, що молоді українські працівники швидко зорієнтувалися на польському ринку праці й замість низькооплачуваної сезонної роботи у селі обирають краще оплачувану – у містах. «У літній сезон, який саме триває, нікого не дивує, що українці працюють офіціантами, складальниками, водіями, телефонними консультантами, продавцями або аніматорами в магазинах», – пише газета.

Польські ЗМІ звертають увагу на те, що дедалі частіше підприємливі українці відважуються розпочати у Польщі власну справу. Кафе і ресторани, крамниці, перукарні, салони манікюру, будівельні, ремонтні та готельні послуги – це далеко не повний перелік напрямків у яких розвивається український малий та середній бізнес на польському ринку.

Я не хотіла, щоб чиїсь діти переживали те саме, що моя дитина, тому виникла ідея створення такого дитячого садочка

Ніяких натяків на хабарі і дуже багато адекватних людей – підприємці з України про бізнес у Польщі

Одеситка Ганна Хімчук в Україні працювала у вищій школі і навіть здобула науковий ступінь. Проте вона завжди мріяли мати власну справу – приватний дитячий садочок. Цю мрію вона здійснила після переїзду до Польщі. Хімчук розповідає, що зайнятися бізнесом її підштовхнула сімейна ситуація. Спостерігаючи за тим, як її власна дитина ніяковіє в польськомовному середовищі, жінка вирішила створити дитсадок для дітей емігрантів. У такому закладі мали б працювати спеціально підготовлені виховательки, які таких малюків розуміють і вміють навчити польської мови. «Я зрозуміла, що готова працювати, але працювати на когось не хочу, хочу робити щось своє. І так як я бачила, як моя молодша дитина пішла в садочок, і як вона переживала, що її ніхто там не розуміє і вона нікого там не розуміє... Врешті вона заговорила польською, і все було гаразд, але я не хотіла, щоб чиїсь діти переживали те саме, що моя дитина, тому виникла ідея створення такого дитячого садочка», – пояснює вона.

Ідея Ганни Хімчук так сподобалася молодим батькам-емігрантам, що протягом кількох років вона відкрила два дитячі садки у різних районах Варшави і тепер думає про відкриття наступних. Утім, зауважує жінка, розпочинати власний бізнес у Польщі не так легко, як здається на перший погляд.

Вести бізнес в Польщі – це досить дорога справа. Податки тут вищі, ніж в Україні, відрахування від зарплати, різні страхування також дорожчі, ніж в Україні

«Вести бізнес в Польщі – це досить дорога справа. Податки тут вищі, ніж в Україні, відрахування від зарплати, різні страхування також дорожчі, ніж в Україні. Я не можу сказати, що польська влада заохочує, я навіть сказала б, що польська влада стримує, бо коли ти отримуєш документи і говориш, що ти – підприємець, то на тебе чекає така тривала і складна дорога, щоб отримати документи і легалізувати своє перебування в Польщі», – зазначила Хімчук.

Чому ми працюємо тут, а не в Україні? Тут зробити свій бізнес – це дорога справа, але, з іншого боку, ти отримуєш спокій

Водночас власниця двох варшавських дитсадків пояснює, які переваги ведення малого бізнесу у Польщі, порівняно з Україною. За її словами, це можна передати своєрідним девізом: «Дорого, але спокійно». Ганна Хмічук розмірковує: «Чому ми працюємо тут, а не в Україні? Повторюся, тут зробити свій бізнес – це дорога справа, дорожче, ніж в України, але, з іншого боку, ти отримуєш спокій. Що це значить? Якщо ти робиш усе, згідно з правилами Польщі, все так, як мусить бути, згідно з законом, то ти можеш не боятися, що до тебе завтра прийдуть і щось будуть хотіти, я думаю, що ми розуміємо, про що я зараз говорю. Я навіть скажу більше – якщо ти не знаєш, як правильно зробити, то тобі допоможуть і підкажуть, що треба тут виправити, зробити. І коли ти зробиш все як треба, можна не боятися жодних перевірок. А в Україні, на жаль, такої впевненості немає».

Тут більше бюрократії, у нас було менше папірців, різноманітних дозволів, та у нас усе це працює повільно, що провокує хабарництво

Схожі міркування у Євгена Адінцова з Маріуполя, який заснував у Варшаві мережу вуличної їжі Soup Culture pl, хоча в Україні 10 років займався виробництвом меблів. Він порівнює умови ведення бізнесу у двох країнах: «Тут більше бюрократії, у нас було менше папірців, різноманітних дозволів, та у нас усе це працює повільно, тобто, коли приходиш до чиновника за довідкою, то на неї потрібно чекати століттями, що провокує хабарництво, потрібно домовлятися, щоб дядя Міша зателефонував тьоті Вірі і домовився. А тут паперообіг також значний, але якщо тобі сказали, що ти отримаєш довідку через 7 днів, то через 7 днів приходиш і цей папірець отримуєш. Тобто, ніяких натяків на хабарі і дуже багато цілком адекватних людей, які намагаються вникнути в твою проблему, допомогти, розповісти».

Не можна переносити правила ведення бізнесу в Україні на європейський ринок – Романчук

Близько 60 відсотків бізнесу працює активно, вони зуміли знайти себе на європейських ринках, близько 25 відсотків працюють, але ще не закріпилися, а 15 відсотків – це ті, які не зуміли реалізувати свої стратегії

Коли українських підприємців у Польщі стало більше, вони почали об’єднуватися. Голова правління Асоціації українського бізнесу у Польщі Ярослав Романчук каже, що в цій організації – вже 48 польських компаній, заснованих українцями. За його словами, процес появи таких компаній інтенсифікувався три роки тому через події на сході України. Романчук пояснює, що більшості українських підприємців, які останніми роками почали працювати в країнах ЄС, а передусім у Польщі, бізнес вдався: «Ми маємо таку ситуацію, що близько 60 відсотків бізнесу працює активно, і вони зуміли знайти себе на європейських ринках, десь близько 25 відсотків працюють, але, так би мовити, ще в пошуку, не закріпилися, а 15 відсотків – це ті, які не зуміли реалізувати свої стратегії, і вони або продають бізнес, або закривають».

Водночас Романчук стверджує, що немає підстав говорити про якусь масову еміграцію українських бізнесменів за кордон. За його словами, в Україні є перші паростки позитивних зрушень. Скажімо, в міжнародних рейтингах Україна щодо швидкості ведення бізнесу та часу реєстрації нового підприємства перебуває на 32-му місці, а Польща – на 85-му.

Щоб започаткувати бізнес в Європі, працювати там, нема потреби переїжджати, тому треба сказати, що це, напевно, хибне уявлення, що бізнес емігрує з України

«На сьогодні 90 відсотків, а може й більше, власників бізнесу не емігрують, вони або там наймають управлінський персонал, або відправляють найманий персонал. Дуже мало тих, хто переїжджає повністю – з сім’ями – і закриває бізнес в Україні, тобто, сьогодні, щоб започаткувати бізнес в Європі, працювати там, нема потреби переїжджати, тому треба сказати, що це, напевно, хибне уявлення, що бізнес емігрує з України. Ринок України надзвичайно цікавий, привабливий», – каже він.

Не можна переносити правила ведення бізнесу в Україні на європейський ринок, бо вони там не працюють

Ярослав Романчук розповів, на чому він наголошує, коли розмовляє з українськими підприємцями, які зібралися робити бізнес у ЄС. «На жаль, в Україні ще не до кінця працює право, в нас в більшості випадків громадяни і бізнес звикли домовлятися, а не базувати свої відносини на праві. Я кажу це з жалем, але зараз ситуація змінюється. На Заході інакше – все базується на праві, коли західний бізнес приходить в Україну, то у них є проблеми з тим, щоб пристосуватися до тих умов ведення бізнесу, які є в Україні. І маємо зворотну ситуацію, коли український бізнес виходить на європейський рівень, я завжди їх переконую, що не можна переносити правила ведення бізнесу в Україні на європейський ринок, бо вони там не працюють», – зазначив керівник Асоціації українського бізнесу у Польщі.

Ярослав Романчук зазначає, що при організації, яку він очолює, створено «Лігу українських студентів». За його словами, нині у Польщі навчається приблизно 50 тисяч молодих людей з України. З думкою про них асоціація створила кілька проектів, аби залучати українських студентів в той бізнес, який приходить у Польщу з України. Таким чином, вважає Романчук, цій молоді залишається відкрита дорога додому.