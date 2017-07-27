Нинішній стан малого бізнесу не влаштовує нікого – Манжелій

Чому українські підприємці не можуть знайти спільної мови з державою? Чому почуваються так, ніби держава є перешкодою на шляху їхнього бізнесу? Які проблеми вони вважають найболючішими для себе і як бачать їхнє вирішення? Про це говоримо з виконавчим директором Всеукраїнського об’єднання підприємців малого і середнього бізнесу «Фортеця» Андрієм Манжелієм. «Фортеця» була створена у 2010 році після Податкового майдану, а нині вона об’єднує понад 100 представників малого і середнього бізнесу та десятки бізнес-асоціацій в більшості регіонів України.

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– Чому українські підприємці вважають, що держава більше заважає, ніж допомагає їхньому бізнесу?

Держава створює більше складнощів, ніж допомагає малому бізнесу. Це – зарегульованість, ведення підприємницької діяльності, діяльність контролюючих органів

– Ми проводили впродовж цього року аналіз проблем, з якими сьогодні має справу малий та середній бізнес в Україні. І виокремили, що, так, держава створює більше складнощів, ніж допомагає малому бізнесу. Тобто, це – зарегульованість, ведення підприємницької діяльності, діяльність контролюючих органів. На жаль, маємо ситуацію, коли контролюючі органи перевищують свої посадові повноваження, коли користуються своїм службовим становищем і створюють для бізнесу проблеми.

Також це є недосконалість судової системи... Зависока ставка кредитів для бізнесу

Також це є недосконалість судової системи – маємо багато неправосудних рішень, які потім оскаржуються підприємцями, але, знову ж таки, це кошти, це час, якого у малого та середнього бізнесу дуже мало, тому що їм треба займатися підприємницькою діяльністю, а не відстоювати свої права в судах. Знову ж таки, це проблема кредитування, тобто, зависока ставка кредитів для бізнесу, відсутність державної програми бізнесу. Можна ще багато проблем називати, але у цілому така ситуація.

– Ми поспілкувалися з деякими українськими підприємцями, які переїхали до Польщі і організовували вже свій бізнес там. І вони поділилися деякими своїми спостереженнями. Перше, що вони відзначають, що відкрити бізнес у Польщі – не така проста справа, що потрібно збирати багато документів, особливо іноземцеві, що потрібно платити високі податки. Але позитивно вони відзначають те, що після цього, якщо ви працюєте за правилами, то у вас уже немає проблем. У вас ніхто не відбере ваш бізнес, до вас не приходять з низкою перевірок і так далі. І вони говорять, що, власне, ця модель їх більше влаштовує, ніж коли б вони в Україні, де, можливо, й могли б заробити і більше, але ніколи б не мали впевненості в тому, що їхній бізнес буде далі працювати. Наскільки це є поширене відчуття в самій Україні?

– Весь бізнес, з яким ми працюємо, тобто, всі підприємці вважають ту систему, яка є зараз, такою, що не відповідає вимогам підприємців, вимогам бізнесу. Чому? Тому що, так, зараз, хоча і йде процес спрощення регулювання, започаткування бізнесу, ліквідації, закриття, але все одно, хоча й процедура значно спростилася в чомусь, проте немає саме цієї впевненості, що, коли ти почнеш виходити в плюс, тобто заробляти, до тебе не прийдуть по твій бізнес.

Як тільки в тебе бізнес почне хоча б якось працювати, немає впевненості в тому, що до тебе не почнуть приходити перевіряючі і всіляко збирати якісь неправомірні побори, збори

Як тільки в тебе бізнес почне хоча б якось працювати, немає впевненості в тому, що до тебе не почнуть приходити перевіряючі і всіляко збирати якісь неправомірні побори, збори. Або ж просто створювати інші проблеми для твого бізнесу. З огляду на те, що в Україні зараз нестійка економічна ситуація, підвищується орендна плата і інші збори з підприємців, тобто, це ще їм встановлює додаткові складнощі. Сама ліквідність малого та середнього бізнесу зараз є під загрозою, тому що їм вигідніше піти працювати на когось, ніж відкриватися самим.

Але зміна – і бажання до зміни системи, саме формування, створення і ведення бізнесу – вона досить поширена, вона підтримується всіма. Але, перше, чому не має єдиної концепції змін, тому що немає впевненості в її функціонуванні, тому що немає довіри до влади.

– Які Ваші сподівання щодо розвитку малого бізнесу в Україні – песимістичні, оптимістичні? Якщо оптимістичні, то з чим пов’язані?

– Сподівання оптимістичні, але реалії трошки інші. Реалії зараз такі, що є спрощена система оподаткування, спрощена звітність, облік, зменшені податки – така невеличка преференція була для бізнесу, де вони могли б розпочати свою діяльність.

Лише на початку 2017 року закрилося 250000 підприємців в Україні, тобто фізичних осіб-підприємців. А це було викликано підняттям мінімальної заробітної плати, підвищенням податків, зборів

Проте з 2014 року цю спрощену систему кожен рік хочуть ліквідувати, роблять жорсткішою, роблять більше звітності, впроваджують більше обов’язків, додаткових, яких раніше не було. Фактично її перетворюють на ту ж загальну систему, тобто, хочуть ці преференції для малого бізнесу – більш комфортні умови для мікро-бізнесу – їх хочуть просто забрати. Лише на початку 2017 року закрилося, якщо не помиляюся, 250000 підприємців в Україні, тобто фізичних-осіб підприємців, ФОПів. А це було викликано підняттям мінімальної заробітної плати, підвищенням податків, зборів, які будуть сплачуватися, незалежно від того, чи ведеться діяльність підприємцем, чи не ведеться підприємцем. Тобто, умови для започаткування та розвитку малого та середнього бізнесу зараз несприятливі.

– Як ви можете протистояти цьому?

– Ми ведемо роботу з бізнесом, з владою, ми організовуємо і мітинги. Тобто, працюємо точково – наприклад, є проблема якась: або з касовими апаратами, або підключенням до електромереж, або з підвищенням єдиного соціального збору – тобто, ми беремо проблему конкретну і вже фактично працюємо з цією проблемою.

Проводимо акції з вимогами почути бізнес і прибрати норми... Працюємо як з бізнесом, так і з владою

І проводимо в робочій групі круглі столи, ми проводили акції під Верховною Радою, під комітетами Верховної Ради, під будинком уряду. Проводимо акції з вимогами почути бізнес і прибрати норми. Ми розуміємо, що якщо якийсь закон ухвалюється, то він ухвалюється не просто так – хтось його лобіює. Це явно. Тобто, ми намагаємося або запропонувати альтернативний документ, який підійде бізнесу, влаштує його, або ж намагаємося його максимально вичитати, максимально прибрати з нього ці негативні моменти, які можуть бути ним створені для бізнесу, направляємо альтернативні законопроекти і фактично працюємо як з бізнесом, так і з владою.

– Чи є якісь політичні партії, які більш чутливі до ваших проблем?

– Політичні партії… Тут важко казати щодо всіх політичних сил, тут варто казати щодо окремих депутатів, які сприймають інформацію, які розуміються, в принципі, в економіці. Тому що таке враження, що просто багато хто з депутатів не цікавиться взагалі тим, що зараз маємо в країні, а просто голосують за якісь рішення. Але є, так, депутати, які розуміють проблеми підприємців, які допомагають нам в нашій роботі.