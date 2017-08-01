Сімейний бізнес на макулатурі по-бельгійськи

Сміття в Бельгії вже давно не сміття, а вторинна сировина. При чому такої якості, що її навіть відправляють на експорт. Аделіна Монсо, якій на вигляд близько 25 років, приїхала на інтерв’ю у точно зазначений час. «Якість і відповідальність – це те, що робить нас конкурентними», – із посмішкою наголошує молода жінка, яка керує родинним бізнесом.

Фірма Monseau заснована 30 років тому батьками Аделіни Монсо. Де-факто, золоту нішу з переробки паперу знайшла ще бабуся дівчини. Справи у неї йшли настільки добре, що кількох клієнтів вона віддала своїй доньці з чоловіком. У ті часи про переробку домашньої макулатури не було і мови – родина Монсо скуповувала залишки паперу, бракований друк та обрізки книг і газет у видавництв. Сортували за кольором і відтінками, пресували і перепродували виробникам паперу. Починали у гаражі. Згодом – побудували павільйон у містечку Брен Ле Шато, за кілька десятиріч ще й розширилися.

​Екологія всюди

Не обійшлося без криз: коли у видавництв настали важкі часи, довелося шукати нові джерела макулатури. І тут виручили бюрократи.

Нотаріуси, бухгалтери і адвокати – продають свої старі документи. Для цього раз на місяць чи два підприємство підвозить під офіс контейнер і службовці складають туди всі свої старі папки.

Сьогодні фірма Monseau пропонує клієнтам не лише вивезення паперу, а й знищення їх, особливо, якщо ці папери конфіденційні. Перед тим, як пустити старі судові архіви у прес, їх подрібнюють.

В останні 10 років, відтоді, як всі мешканці Бельгії в обов’язковому порядку почали сортувати сміття, фірма Monseau купує папір у комунальників. Картон коштує дешевше – близько 50 євро за тонну, а білий папір дорожче – 80 євро.

Дядько Аделіни Мішель Вандомель також працює в сімейному бізнесі. Каже, що сьогодні люди сортують паперові відходи значно краще. А часами можна знайти справжні скарби – гроші, книги 18-го сторіччя, старовинні акції та цінні папери.

Прибутки макулатурників за п’ять років виросли удвічі. Найняли навіть комерційного директора. Жюльєн Галлан пояснює: «Ціна паперу залежить напряму від його кольору. Чим біліший папір, тим вища якість і дорожча ціна. Наприклад, пресовані офісні документи можна продати за 150 євро за тонну. Старий пожовклий папір користується попитом у Китаї».

Вторинна сировина – новий тренд індустрії

Найвідоміші виробники паперу сьогодні все частіше використовують вторинну сировину. Пресовані брикети з макулатурою на фабриці кидають у гарячу воду з милом, відмивають від чорнила, чекають доки папір розчиниться. Раніше волокна целюлози ще й відбілювали, але сьогодні намагаються шукати більш екологічні методи. Довше миють, додають свіжу сировину.

У фірмі Monseau для документів використовують папір, виготовлений зі своєї ж макулатури. Родинне підприємство пишається тим, що в часи, коли на ринок заходять великі корпорації, йому вдається зберегти сімейний дух і залишатися на плаву. Кажуть, секрет успіху – якість сортування та індивідуальний підхід.