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02 Серпень 2017, Київ 17:47
Політика

«Коли кавуни подорожують більше, ніж ти»: соцмережі про баржовий круїз смугастих

Софія Середа, Анастасія Рашко

На Київ насувається 250 тонн кавунів: так в Україні почали відродження річкового транспорту. У соцмережах ця звістка байдужим не лишила, здається, нікого.

Декого вона засмутила:

А кавуни своєю подорожжю ще й раді «хизуватись»:

​Тим часом прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав баржову подорож
«позитивною новиною»:

Хтось його слова сприйняв скептично:

Однак є й ті, хто переправу кавунів баржею вважає досягненням:

І хоча херсонські красені до столиці ще не доїхали, їх уже шукають у магазинах:

І навіть готові займати черги за ними біля київського Річкового вокзалу:

А хтось хотів би зустріти їх не тільки в Києві:

Та навіть готовий присвячувати їм вірші:

Але в одному всі точно впевнені: все буде кавуново!

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