«Коли кавуни подорожують більше, ніж ти»: соцмережі про баржовий круїз смугастих

Софія Середа, Анастасія Рашко
На Київ насувається 250 тонн кавунів: так в Україні почали відродження річкового транспорту. У соцмережах ця звістка байдужим не лишила, здається, нікого.
Декого вона засмутила:
А кавуни своєю подорожжю ще й раді «хизуватись»:
Тим часом прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав баржову подорож
«позитивною новиною»:
Хтось його слова сприйняв скептично:
Однак є й ті, хто переправу кавунів баржею вважає досягненням:
І хоча херсонські красені до столиці ще не доїхали, їх уже шукають у магазинах:
І навіть готові займати черги за ними біля київського Річкового вокзалу:
А хтось хотів би зустріти їх не тільки в Києві:
Та навіть готовий присвячувати їм вірші:
Але в одному всі точно впевнені: все буде кавуново!
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