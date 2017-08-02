Гроші Януковича підуть на житло для військових, новий завод і зброю – Мамчур

Оклади бійців, які боронять Україну, щодня ризикуючи своїм життям, на четвертий рік війни є значно меншими, ніж у держслужбовців, які просиджують штани у затишних владних кабінетах. Це зауважив секретар Ради нацбезпеки України Олександр Турчинов. Він не пропонує зменшити зарплату чиновникам. Він вимагає закласти у держбюджеті суттєве підвищення окладів воїнів. Тим часом президент Петро Порошенко підписав зміни до державного бюджету, що забезпечать фінансування кількох важливих напрямів оборонки. Зокрема, закон передбачає забезпечення соцзахисту вояків. Зарплата на передовій та у чиновників в кабінетах. Де Україні взяти гроші для гідного фінансування своїх воїнів? Про це йшлося у програмі «Ваша Свобода» за участі заступника голови парламентського комітету з питань оборони, депутата від БПП Юлія Мамчура і начальника штабу окремого загону спеціального призначення Нацгвардії «Азов» Ігора Клименка.