Турчинов: Оклади військових в Україні не можуть бути меншими, ніж у держслужбовців

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов закликав збільшити заробітну плату військовим до рівня держслужбовців. Заяву про це у оприлюднила прес-службаРНБО.

«Посадовий оклад керівника департаменту центрального органу виконавчої влади – 9115 гривень, доплата за ранг – 800 гривень. А у комбрига посадовий оклад – 1200 гривень, а за оплачене кров'ю звання полковника він отримує додатково ще «аж» 135 гривень. До речі, навіть оклад державного службовця нижнього рангу (спеціаліста), який працює в центральних органах виконавчої влади, значно перевищує оклад бойового комбрига, та складає 4200 гривень», – зауважує Турчинов.

На його думку, грошове забезпечення військовослужбовців має бути орієнтиром для зарплати на державній службі.

«Структура грошового забезпечення українського військовослужбовця має відповідати стандартам НАТО, де не менше 70-80% – посадовий оклад і доплата за військове звання. У нас зараз цей показник становить 10-15%», – йдеться у заяві.

Середня зарплата в Україні станом на червень цього року становила 6,8 тисяч гривень.

У липні шахтарі одного з підприємств Кривого Рогу, що на Дніпропетровщині вийшли на акцію протесту з вимогою підвищення зарплати до тисячі євро у гривневому еквіваленті.

У жовтні минулого року Верховна Рада проголосувала за підняття депутатської зарплати майже до 40 тисяч гривень.