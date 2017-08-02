Як пілота героїчного приземлення літака у Стамбулі «тестували» на погляди

Український пілот Олександр Акопов врятував життя 121 пасажира та шести членів екіпажу, коли 27 липня посадив літак у надзвичайно несприятливих погодних умовах в аеропорту «Ататюрк» в Стамбулі. Згодом президент України Петро Порошенко відзначив Акопова високою державною нагородою за мужність і самовідданість. Та через кілька днів після інциденту користувачі соціальних мереж помітили, що Олександр Акопов розмістив фотоколаж з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у своєму профілі у Facebook. Це одразу викликало обурення серед українських користувачів соцмережі, які звинувачують льотчика в лояльності до Росії. До обговорення долучилася й офіційна Москва та сепаратисти на Донбасі.

«Не знаю як вам, але це повністю змінює моє ставлення до цього «героя». Пробачте. Можете закидати мене камінням, та я не відмовлюся від своїх принципів, коли мова йде про російську агресію», – написав у палкому обговоренні ситуації користувач Facebook, коментуючи вибір ілюстрації Олександра Акопова поруч із Сергієм Лавровим.

Інші користувачі соцмережі були обурені рішенням президента України нагородити льотчика орденом «За мужність». Українська журналістка Альона Лункова розкритикувала чиновників у використанні героїзму Акопова в своїх політичних цілях, не звертаючи уваги на його погляди, які, на її думку, є проросійськими.



Пізніше журналістка написала у Facebook, що вона почала отримувати погрози з боку одного користувача.

У самого Акопова, крім критики, з’явилося й багато прихильників, які підтримали його в цій ситуації, серед них є і українські високопосадовці.

30 липня міністр інфраструктури України Володимир Омелян порівняв Акопова із американським льотчиком Челсі «Саллі» Салленбергером, який став всесвітньо відомим після того, як у 2009 році здійснив аварійну посадку літака американських авіаліній на річку Гудзон у Мангеттені. Про цю подію написано багато книжок, знято документальні стрічки та біографічний фільм.

Стосовно розміщених фотографій російського міністра на сторінці українського пілота, Омелян зазначив: «Щодо Лаврова і «зрад» – не треба її шукати. Пан Акопов – громадянин України».

«Приїжджайте до Москви»

Москва тим часом вже скористалася цими гучними суперечками для того, щоб вчергове показати те, що вона видає за патологічну ненависть українців до Росії.

31 липня Міністерство закордонних справ Росії звернулося до Акопова у своєму дописі у Facebook, зазначивши, що вони будуть «дуже щасливі» вітати його у Росії. «Якщо Вас й надалі будуть критикувати на батьківщині, то приїжджайте – ми завжди Вам раді».

Російське державне телебачення повідомило, що Акопова втягнули до «хвилі антиросійської істерії», а високопосадовець із правлячої партії президента Росії Володимира Путіна зазначив, що Москва могла б видати українському пілоту громадянство Росії за новою спрощеною процедурою.

2 серпня російські інформагентства повідомили, що своє «громадянство» Акопову пропонують також в угрупованнях «ДНР/ЛНР», бо він професіонал з Донбасу, якого, мовляв, ображають в Україні.

В інтерв’ю для російськомовного українського порталу Strana.ua Акопов нарешті пояснив, що сталося.

Пілот зазначив, що він створив колаж із трьох фотографій – двох з російським міністром закордонних справ та одну із собою, яку зробив член екіпажу. Та він зауважив, що зробив це лише тому, що його зовнішність дуже схожа на зовнішність Лаврова, а не через якісь інші причини.

Український пілот відмовився коментувати війну на сході України, але він зазначив, що дуже стурбований конфліктом, який продовжується, попри мирні угоди. Він додав, що має симпатії до Росії: «симпатії до російського хокею. І до українського футболу. Але я живу і працюю в Україні. Тому не слід звинувачувати мене у сепаратизмі».

Стосовно критики на свою адресу, пілот також зазначив, що це «неприємно, але я до цього так ставлюся: кожну пельку не затулиш».

В інтерв’ю Акопов повідомив, що він літає вже 30 років, та почав працювати на турецьку авіакомпанію AtlasGlobal від початку війни на сході України.

У день інциденту літак піднявся на висоту 1219 метрів, перш ніж потрапив у шквал граду, який завдав серйозної шкоди вітровому склу та передній частині літака, що змусило Акопова повернутися в аеропорт.

На відео, яке було знято всередині літака під час аварійної посадки можна почути крики та плач пасажирів. Є також відео, яке показує як літак нахиляється у бік, перш ніж він потрапляє на посадочну смугу, і можна почути, як працівники аеропорту в Стамбулі благають, щоб він не розбився.

У своїй заяві для AtlasGlobal Акопов пояснив, що він нахилив літак для того, щоб через бічне вікно побачити посадкову смугу для приземлення.

Коли Акопова запитали про його розмову із президентом України, то льотчик відмовився надавати деталі та додав, що Порошенко ніяк не прокоментував ілюстрацію Лаврова в його профілі у соцмережі, бо, мовляв, на такому рівні такі нісенітниці не обговорюють.

Матеріал підготував Карл Шрек