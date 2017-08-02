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Более 40% долгов по зарплате в Украине приходится на Донецкую и Луганскую область, таковы официальные данные Госстатистики Украины. Местные власти Донбасса сетуют, что часть задолженности погасить невозможно, поскольку она приходится на предприятия, оставшиеся на неподконтрольной территории. Также долги возникают на производствах, которые потеряли рынки сбыта с началом войны, рассказывают в Донецкой военно-гражданской администрации. Жители неподконтрольных территорий рассказывают, что долги по зарплатам только увеличиваются, крупные предприятия простаивают, люди выживают за счет нелегального бизнеса и контрабанды.

Статистики вменяют Луганщине полмиллиарда гривен долгов по зарплате – это первое место по Украине. В Луганской военно-гражданской администрации утверждают, что большая часть этого долга приходится на неподконтрольные территории. Документы предприятия вывезти успели, но люди остались, счета заморожены, погасить долги невозможно. Долгов на подконтрольной Луганщине в 3 раза меньше. И было бы еще меньше, но местные власти никак не могут повлиять на работодателей, чтобы они выплачивали зарплаты регулярно. Поскольку в Украине введен мораторий на проверки в зоне АТО, рассказывает директор департамента социальной защиты Луганской обладминистрации Элеонора Полищук.

Не представители службы Гоструда, ни правоохранительные органы не могут выйти на предприятие и провести проверку по причинам невыплаты зарплаты и предпринять меры по отношению к руководителям

«Все проверки по предприятиям в зоне АТО запрещены. Не представители службы Гоструда, ни правоохранительные органы не могут выйти на предприятие и провести проверку по причинам невыплаты зарплаты и предпринять меры по отношению к руководителям. На предприятиях есть юристы, охрана и они никого туда не пропускают», – утверждает Полищук.

По данным Донецкой ВГА, долг по зарплате составляет 350 миллионов гривен.

Из них 70% приходится только на два предприятия – «Азовмашинвест холдинг» и «Вода Донбасса». Но эти долги возникли по объективным причинам, рассказывает спикер Донецкой военно-гражданской администрации Татьяна Игнатченко.

«Азовмашинвест холдинг», основная причина – это падение спроса на продукцию вагоностроения на внешних рынках. Мы знаем, что в основном «Азовмаш» ориентировался на Россию, поставлял на их рынок. Например, по КП «Вода Донбасса» основная причина долгов по зарплате – несвоевременная и неполная оплата населением и другими потребителями стоимости воды и водоснабжения», – говорит Игнатченко.

Контрабанда, незаконные перевозки – способ выживания в АТО – Макогон

Огромная доля населения на неподконтрольной территории либо ушло с закрывшихся предприятий, либо формально числятся на неработающих производствах. Профессор экономики Юрий Макогон, который остался на оккупированной территории рассказывает, что контрабанда и ее реализация, нелегальные перевозки становятся основным источником дохода населения.

Можно подозревать что товары завозят контрабандой. Нахождение и движение на территории группировок «ДНР-ЛНР» денег России также способствует процветанию теневого бизнеса

«Пересечение линии противостояния – высокие неофициальные расценки, никаких билетов никто не выдает. Большая ценовая разница на неподконтрольной территории на продукты первой необходимости, на лекарства. Можно подозревать что товары завозят контрабандой. Нахождение и движение на территории группировок «ДНР-ЛНР» денег России также способствует процветанию теневого бизнеса», – считает Юрий Макогон.

Лидеры сепаратистов регулярно обещают запустить и начать выплачивать зарплату на таких крупных предприятиях, как Енакиевский металлургический или Харцызский трубный завод, который простаивают уже второй год. Но пока, в лучшем случае, вручают рабочим продуктовые наборы или принимают в члены общественного движения «Донецкая республика».