Зарплата для офіцера має бути, як мінімум, 25-26 тисяч гривень – Мамчур

Гості передачі «Ваша Свобода»: Юлій Мамчур, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони; Ігор Клименко, начальник штабу окремого загону спеціального призначення Нацгвардії «Азов».

Оклади бійців, які боронять Україну, щодня ризикуючи своїм життям, на четвертий рік війни є значно меншими, ніж у держслужбовців, які просиджують штани у затишних владних кабінетах. Це констатував секретар РНБО України Олександр Турчинов. Він зазначив: позаторік ухвалили рішення про підвищення фінансування ЗСУ, зокрема визначили мінімальне грошове забезпечення для контрактників у 7000 гривень на місяць. Це фактично дало змогу створити контрактну професійну армію. Але відтоді ситуація з окладами військових практично не змінилась. Натомість держслужбовцям за останніх два роки значно підняли зарплату. Тим часом президент України Петро Порошенко підписав зміни до державного кошторису, що забезпечать фінансування кількох важливих напрямів оборонки. Зокрема, закон передбачає забезпечення соціального захисту вояків.

Олександр Лащенко: Пане Мамчур, є ресурси в України, щоб гідно забезпечити українських воїнів?

Із 2010 року по 2013-й фінансування сектору безпеки і оборони не перевищувало 1%. На сьогодні маємо 5% на нацбезпеку і оборону. 3% для Міноборони

​Юлій Мамчур: Вони були і раніше, але не приділяти увагу ЗСУ. Із 2010 року по 2013-й фінансування сектору безпеки і оборони не перевищувало 1%. На сьогодні маємо 5% на нацбезпеку і оборону. 3% для Міноборони. Для держави, яка воює, яка втратила майже 20% промислового потенціалу, це дуже великі кошти. Бюджетний запит на 2017 рік був близько 108 мільярдів гривень. Але міністр фінансів завітав до нас на комітет: бюджетний запит мав би змогу реалізуватися, якби фінансове становище країни було кращим, плюс у 2016 році не змогли реалізувати спецконфіскацію накрадених коштів – близько одного мільярда 300 мільйонів доларів.

26 мільярдів гривень розподілено у бюджеті. Основні пріоритети – житло для військових. Закупівлі озброєння і військової техніки

26 мільярдів гривень зараз розподілено у бюджеті. Основні пріоритети – житло для військових. Мільярд – це побудова заводу, який буде розробляти і випускати боєприпаси. А також для закупівлі озброєння і військової техніки. На 2018 рік (сума на фінансування ЗСУ – ред.) буде суттєво більшою.

– Пане Клименко, на четвертий рік війни «Азов» гідно фінансується?

Ігор Клименко (переклад): Ми фінансуємося не тільки з Нацгвардії, але й за рахунок організацій, пожертв і волонтерських вливань у нашу структуру. Наші бійці у порівнянні з бійцями Нацгвардії краще екіпіровані, більше часу приділяють різним видам підготовки. Ми самі для себе будуємо полігони на базах, смуги перешкод.

– Пане Мамчур, залучаються кошти волонтерів й досі, чи все стовідсотково держава зараз фінансує?

Юлій Мамчур: Основна стаття – це держбюджет. На цей рік він становив 64 мільярди гривень. Приблизно 4 мільярди – це були державні гарантії. Стосувалися в першу чергу заводів, які виробляють озброєння. Зараз буде збільшено, майже 70 мільярдів гривень виділено на Міноборони.

Розпочаті льотні навчання на бойових літаках. Вийдуть з училища з нальотом більше ніж 200 годин! Це дуже гарний показник

У минулому році були розпочаті льотні навчання на бойових літаках. У нас одне льотне училище – Харківський університет повітряних сил. Цього року залучили курсантів 5-го курсу, які літають на Су-27. Дуже гарні результати. Всі хлопці дуже патріотичні, дуже цілеспрямовані. Це літаки четвертого покоління, але дуже складні літаки для опанування особливо курсантами. Вийдуть вони з училища з нальотом більше ніж 200 годин! Це дуже гарний показник. Приблизно такий самий наліт був у 1987 – 1988 роках. На 1996-й був один із середніх нальотів – 70 годин на три курси навчання.

– Секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив, що оклади воїнів повинні бути за приростом до рівня НАТО. Це реально зробити найближчим часом?

ЗСУ у нас 250 тисяч, а в запасі 800 тисяч пенсіонерів

​Юлій Мамчур: Це необхідно зробити. Єдине, що нас стримувало ці роки, то це велика кількість військових пенсіонерів. При збільшенні грошового утримання за звання і за посаду треба буде збільшувати їм. Немає фінансового ресурсу у державі, тому що ЗСУ у нас 250 тисяч, а в запасі у нас близько 800 тисяч пенсіонерів. Треба тримати фінансовий баланс. Я думаю, що цей механізм буде вирішено, щоб підвищити і для військових пенсіонерів, але в першу чергу ті люди, які перебувають на передовій, повинні отримати гідне грошове забезпечення.

Контрактник зараз має від 7 тисяч на місяць. Той, хто перебував на передовій, отримує плюс 6 тисяч додатково. Полковник на передовій в районі 20 тисяч

Контрактник зараз має від 7 тисяч на місяць, який знаходиться в пункті постійного місця дислокації. Я – командир частини, полковник. У мене оклад був за посадою 1200 гривень до війни і зараз такий зберігається. В авіації це точно. А звання «полковник» – 135 гривень. 5 гривень додалося. Був підполковник – 130, полковник – 135. Так, це смішні 5 гривень. Той, хто перебував на передовій, отримує плюс 6 тисяч гривень додатково. Полковник на передовій в районі 20 тисяч отримує.

– Пане Клименко, на Вашу думку, це більше плани чи реально, щоб на рівні НАТО зростали оклади воїнів, які на передовій боронять Батьківщину?

Є доплата до бойових розпоряджень тим частинам, які беруть участь у бойових діях, у них вища зарплата

​Ігор Клименко: Це правильно розділяти. Є нестача особистого складу в тих частинах, які є на передовій, конкретно на позиціях. Різниця між частинами на передовій і які вглибині України по комплектації значна. Є доплата до бойових розпоряджень тим частинам, які беруть участь у бойових діях, у них вища зарплата, але через недостачу особистого складу різницю треба зробити ще більшою.

Рядовий боєць отримує до 11 тисяч гривень. Офіцер – 14-15 тисяч

Наші бази знаходяться в Маріуполі і поруч з містом. Тому наша постійна дислокація – це вже зона АТО. Залежно від бойових розпоряджень рядовий боєць отримує в районі 9 з чимось, 10, до 11 тисяч гривень. Відповідно офіцер – в районі 14-15 тисяч. У нас полковників вкрай мало.

Мінімум, 25-26 тисяч гривень офіцер повинен отримувати, контрактник – десь наполовину менше

​Юлій Мамчур: На 2014 рік командир української авіаційної бригади отримував 9400 гривень. Такий же ж командир бригад російських, які дислокувалися у Гвардійському, отримував 30 тисяч гривень. Наш контрактник отримував від 2400 гривень, а їхній контрактник стартував з 9 тисяч гривень. Цей чинник впливав тоді на українських військових. На мою думку, як мінімум, 25-26 тисяч гривень офіцер повинен отримувати, контрактник – звісно, десь наполовину менше.