Через три роки після початку війни на Донбасі безвісти зниклими досі вважаються 408 осіб. У списку полонених значаться 132, із них відомо місце утримання 69. Із майже півтисячі похованих тіл невідомих солдатів на цей час залишаються невпізнаними близько 100. Матері зниклих військових не довіряють пошуку з боку уряду, й самі шукають своїх зниклих синів. До Вашої уваги відео про історію жінки, яка два з половиною роки розшукує своїх двох синів. (Відео «Настоящего времени», спільного проекту «Голосу Америки» та Радіо Свобода)