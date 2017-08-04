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04 Серпень 2017, Київ 22:41
Відео

Мати шукає двох синів-добровольців, які зникли на війні на Донбасі (відео)

Мати шукає двох синів-добровольців, які зникли на війні на Донбасі (відео)
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Через три роки після початку війни на Донбасі безвісти зниклими досі вважаються 408 осіб. У списку полонених значаться 132, із них відомо місце утримання 69. Із майже півтисячі похованих тіл невідомих солдатів на цей час залишаються невпізнаними близько 100. Матері зниклих військових не довіряють пошуку з боку уряду, й самі шукають своїх зниклих синів. До Вашої уваги відео про історію жінки, яка два з половиною роки розшукує своїх двох синів. (Відео «Настоящего времени», спільного проекту «Голосу Америки» та Радіо Свобода)

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