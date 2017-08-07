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Из 200 маршруток Мариуполя половина требует капитального ремонта. Тем не менее, власти города позволили перевозчиками поднять тариф. С 1 августа новая цена проезда по городу в маршрутных такси поднялась до 6 гривен, а в трамваях и троллейбусах – до 4 гривен и является самой высокой в Украине. При этом качество самих перевозок и техническое состояние транспорта осталось на прежнем уровне. Несколько дней назад городские власти Мариуполя подписали трёхсторонний меморандум с автоперевозчиками и представителями некоторых общественных организаций, согласно которому перевозчики получили зеленый свет на повышение стоимости проезда в обмен на ремонт подвижного состава до конца года. Подписание состоялось в закрытом формате, что и послужило поводом для протеста со стороны жителей города.

Во Львове, значит, проезд 2 гривны, а у нас – 4. Так это ж еще не конец!

«Я подписала, что категорически против таких дорогих тарифов в общественном транспорте и маршрутках. Это невыносимо. Откуда брать такие деньги? Во Львове, значит, проезд 2 гривны, а у нас – 4. Так это ж еще не конец!» – говорит жительница Мариуполя.

Решение провести митинг протеста против повышения тарифов на проезд и собрать подписи горожан инициировали в социальных сетях участники группы «Народный контроль в общественном транспорте Мариуполя». Активисты этой группы уже длительное время фиксируют плохое состояние транспорта, нарушение графика движения, ненадлежащие поведение водителей и контролёров. А подписанный меморандум между городской властью и перевозчиками они считают необоснованным, защищающим интересы только одной стороны.

Мы клиентами являемся и не получаем ничего. Нас возят как в скотовозках

«Видно, что люди против этого повышения. Это для многих неподъёмно. Это, действительно, большие деньги. За год поднимать в два этапа на две гривны тариф – ни в одном городе такого не происходит. Меморандум дублирует соглашение между перевозчиком и городом. Всего-навсего. Мы клиентами являемся и не получаем ничего. Нас возят как в скотовозках», – сказал организатор митинга Степан Геков.

Действительно, цену за проезд повысили уже второй раз. Власти обосновывают повышение тарифов необходимостью ремонта и обслуживания подвижного состава, на которые недостаточно средств. Но ни после первой волны повышения, ни после второй улучшения качества обслуживания не произошло. По сей день на городские маршруты выходит транспорт со сломанными перилами, дырами в дверях и крышах, сиденьями без спинок, грязными салонами и «вежливыми» водителями. И это наблюдается не только в маршрутных такси, но и в муниципальном транспорте. Многие предпочитают ходить пешком.

Мне проще пройти пешком, чем ехать в этом транспорте. C ребёнком в него страшно садиться. Потому что я не знаю, какую заразу там можно подцепить

«Я живу в центре города и ни троллейбусами, ни трамваями не пользуюсь только потому, что их невозможно дождаться. Мне проще на расстояние до получаса ходьбы пройти пешком, чем ехать в этом транспорте. Это первый пункт. Второй пункт, что мне с ребёнком в него страшно садиться. Потому что я не знаю, какую заразу там можно подцепить. Ужасно грязный общественный транспорт. Особенно – трамваи», – рассказывает жительница Мариуполя Марина.

А дальше будет суд

Активисты настроены решительно, останавливаться на достигнутом не собираются и обещают продолжить сбор подписей под обращением в муниципалитет. А если власти не пойдут на снижение тарифов, активисты готовы идти в суд.

Дальше будет суд. Дальше будет работа. Мы не собираемся останавливаться

«Если мы найдём хорошего юриста, который не побоится с нами работать, дальше будет суд. Дальше будет работа. Мы не собираемся останавливаться», – утверждает участница митинга Татьяна Бондарь.

«Мы, нижеподписавшиеся, выражаем протест против необоснованных, нереальных тарифов в городском транспорте, включая маршрутные такси. Мы не согласны, что самые высокие тарифы оказались в Мариуполе. Мы не согласны с отвратительным качеством обслуживания и с опасным состоянием большинства маршрутных такси…» – говорится в резолюции.

Резолюцию, принятую по окончании митинга, подписали более 300 человек. Одним из её условий, наряду со снижением цены на проезд, является расторжение договоров на перевозку пассажиров при несоблюдении графиков проведения капитальных ремонтов.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)