Запорізька родина звела будинок з 6 тисяч пляшок з-під «шампанського»

Запоріжжя – Замість цегли – пляшки з-під «шампанського» (так досі називають ігристе вино в Україні). 6 тисяч таких скляних посудин пішло на зведення будинку родини Сисів у селі Богатирівка неподалік Запоріжжя. Почали зводити його ще в 1990-х. Пляшки з-під шипучого вина обрали як дешеву альтернативу цеглі. В родині признаються, що вживають «шампанське» лише на свята, а збирати пляшки з-під нього допомагали усі знайомі і друзі. Окрім економії коштів, родина Сисів отримала неочікуваний ефект від використання нетрадиційного матеріалу: дім з пляшок виявився енергоефективним.

«У ті роки, коли цегла коштувала 2 гривні з копійками, пляшка була 20 копійок. У цьому і вийшла різниця у вартості. Тим більш, достатку ні в кого не було тоді. Інших можливостей вкласти кошти не було. Подумали і вирішили зробити таким чином: зекономити на цеглі, тим більш, що ці пляшки з-під «шампанського» тоді ніде особливо не приймали», – розповідає про те, як народилася ідея зводити дім з пляшок з-під ігристого вина, його власник Андрій Сиса.

Отримавши в 90-х землю у балці біля села Богатирівка на Запоріжжі, родина Сисів вирішила не зводити терасу на схилі, а вирівняти свою ділянку і звести на ній дім. Це потребувало багато будівельних матеріалів, отож почали шукати їм альтернативу. Спробувати замість цегли пляшки придумав нині покійний батько Андрія.

«Він загорівся цим. Десь побачив за кордоном, що зі звичайних пляшок була побудована маленька душова кабінка. Приносили їх всі друзі, і знайомі з роботи, і просто сусіди по дому, і навіть якщо батько десь ішов, ніколи повз пляшки не проходив, завжди нагинався, забирав і приносив додому», – каже Андрій Сиса.

Енергоефективні пляшки

Зводили будинок в Богатирівці Сиси близько 20 років і використали 6 тисяч пляшок з-під ігристого вина. Та не весь зібраний посуд пішов на «цеглу». При зведенні стін родина використовувала лише пляшки з-під радянського «шампанського» старого зразка – вони мають товще скло. Андрій Сиса показує зроблену біля будинку доріжку з відбракованого сучасного посуду.

«Це легша пляшка, тонше скло плюс у формі, розмірах вони не збігаються. Якщо взяти їх, то кожна має різні діаметри. Вони легші і тонші, як вони поведуться під навантаженням – невідомо. Чому не стали ризикувати? Знали, що ту пляшку не так легко розбити, а ці б’ються дуже легко», – каже власник будинку.

Кожну пляшку у стіни вкладали на рівній відстані одна від одної та заливали будівельним розчином. І це дало ефект, про який у родині Сисів і не думали: порожні пляшки у стінах створили «повітряну подушку», яка утримує температуру в будівлі.

Ці стіни є зараз термосом, влітку вони дають прохолоду, а взимку бережуть внутрішнє тепло

«Ось ці стіни є, грубо кажучи, зараз термосом, влітку вони дають прохолоду, утримуючи внутрішню прохолоду, а взимку бережуть внутрішнє тепло, коли розігрівається пічка, йде тепло, а на вулицю особливої віддачі тепла немає, а ось утримання тепла взимку досить добре», – каже Андрій Сиса, демонструючи відштукатурені зсередини стіни будівлі.

Родина мешкає тут влітку, тому вже встигла добре оцінити такі енергоощадні властивості «скляної цегли» в умовах спекотного запорізького літа. Зараз всередині будинку ще тривають оздоблювальні роботи. Планують власники і утеплити вікна та замінити частину даху, що постраждав від шквального вітру навесні.

Андрій Сиса признається: гостей, охочих перейняти будівельний досвід родини, було багато, однак він знає лише про єдиний схожий випадок зведення будинку з пляшок – у Західній Україні.