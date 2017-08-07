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В рамках проекта «Смена: Импульс» фонд «Изоляция» ищет исследователей для изучения социальных изменений и развития местных неправительственных организаций в Мариуполе, Краматорске и Славянске. В фокусе исследования – влияние военного конфликта, появления внутренне перемещённых лиц и развития общественных организаций на изменения экономик городов, создание рабочих мест и ситуацию с правами человека. В студии Радио Донбасс.Реалии об исследовании рассказали координаторы проекта Елизавета Корнийчук и Дмитрий Чепурной.

Это продолжение проекта «Смена» фонда Изоляция, проект нацелен на сотрудничество на местном уровне с активистами и негосударственными общественными организациями.

«В этот раз проект будет проходит в два этапа: работа в четырёх целевых городах – Покровск, Бахмут, Лисичанск и Старобельск. Второй этап – исследование, которое пройдёт в Мариуполе, Славянске и Краматорске. Исследоваться будут экономика и культура», – рассказала Елизавета Корнийчук.

Новый этап проекта будет подразумевать исследования войны, переселения и создания новых НГО, и того, как эти факторы повлияли на развитие активизации местных сообществ.

«В Мариуполе, Краматорске и Славянске за последний год появилось много всего. Хотелось бы перенести эту динамику и на более маленькие города Донбасса. У нас есть 4 города, в которых мы будем делать активности. Также есть три города, в которых ранее происходил этот проект, там мы собираем результаты проделанной работы», – рассказывает Дмитрий Чепурной.

До 31 августа координаторы проекта принимают заявки от исследователей, которым было бы интересно изучить изменения активностей на Донбассе.

Исследование в трёх городах будет проводиться с октября по ноябрь 2017 года, оно должно охватывать такие аспекты (оба или один из них):

Анализ влияния военного конфликта на изменение экономик избранных городов: появление ВПЛ, развитие общественных организаций, создание рабочих мест и изменение ситуации с правами человека, анализ ситуации на рынке труда в городах с появление там временно перемещённых лиц.

Культурное картографирование трёх городов, которое будет включать информацию о государственных, частных и неправительственных организациях в сферах: креативные индустрии, искусство, кино, литература, культурное наследие, альтернативное образование. Тенденции и динамика изменений, социальная мобильность, коммуникации и проблемы в сотрудничестве между организациями.

Презентовать результаты исследования в фонде «Изоляция» планируют в следующем году. В тех городах, где они проходили.

«Мы знаем, что на местах достаточно сильный культурный потенциал. А также, потенциал к переменам. И сейчас именно то время, когда этот потенциал можно проявить», – говорит Корнийчук.

Больше информации о проекте можно найти на сайте фонда «Изоляция».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)