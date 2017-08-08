Міністр за $500, заступник міністра за $400: в Україні продають зустрічі з чиновниками

Засновники сервісу державних закупівель ProZorro продають на аукціоні зустрічі з українськими чиновниками. В асортименті – сніданок із заступником міністра внутрішніх справ з питань євроінтеграції Анастасією Дєєвою, головою Міністерства юстиції Павлом Петренком або реформатором Максимом Нефьодовим. Скільки ж коштує спілкування з чиновником і чи багато людей платять за це?

Олексій Соболєв, керівник сервісу державних закупівель ProZorro.Продажі, показує, як працює незвичний аукціон. У ролі лотів на ньому виставлені зустрічі з чиновниками, у тому числі і з найвищого ешелону державної влади. При цьому вони самі грошей не отримують: усі зібрані кошти йдуть на благодійність.

«Ось початкові ставки, – показує Соболєв. – Вони закриті, і до торгів ніхто не знає, хто скільки поставив, і скільки людей взагалі зареєструвалися. У назначений час ставки розсекречуються, і стає зрозуміла кількість людей. Далі йдуть торги в три раунди. Хто протягом часу дав більше – той і забирає лот».

Участь в аукціоні може взяти кожен, хто має гроші. Найскандальнішим продажем поки що став сніданок із 25-річною заступницею голови МВС України Анастасією Дєєвою. Зустріч із нею пішла «з молотка» за 430 тисяч доларів (11 мільйонів гривень). Але незабаром з’явилася інформація, що переможниця аукціону платити таку суму відмовляється. Через це «лот» дістався наступному учасникові за 400 доларів.

Вечерю з міністром юстиції України Павлом Петренком організатори аукціону продали за майже 500 доларів. А ось за пробіжку із словацьким та українським реформатором Іваном Міклошем знайшлись охочі заплатити ще більше: 800 доларів.

Олексій Бойчук – директор одного з українських підприємств. Нещодавно він віддав за похід у театр із молодою заступницею міністра енергетики та вугільної промисловості Наталією Бойко близько 400 доларів та спеціально приїхав заради цього з Харкова у Київ. Бойчук каже, що зовсім не дбав про особистий інтерес, а проводив зустріч в інтересах власного бізнесу.

«У зв’язку із професійною діяльністю – я директор підприємства, яке обслуговує енергетичні підприємства України, і всі наші замовлення ми отримуємо завдяки системі ProZorro, – розповідає Бойчук. – Був відповідний лот, вибір упав на профільне міністерство. Ми іншого варіанту не розглядали, йшли тільки за перемогою. Вийшло, так, що для мене це був джекпот. Але у принципі я люблю займатися благодійністю».

Олексій Соболєв нічого сумнівного в таких угодах не бачить.

«Продати свій час – це, по перше, весело, – каже він, – І по друге, ми допомагаємо дітям. Є багато цікавих людей, з якими просто так було б складно зустрітися. А так ми ще й добру справу робимо».

«Усі кошти йдуть на закупівлю дитячих апаратів штучної вентиляції, – пояснює Олександра Телятникова, співзасновниця благодійного фонду імені св. Луки Войно-Ясенецького. – Обладнання, яке там працює, не витримує ніякої критики. Наймолодшому апаратові 8 років. Всі інші ще радянські».

В основному учасники аукціону не хочуть, щоб преса була присутня під час зустрічі. Але знімальній групі все ж таки вдалося домовитися із Наталією Бойко та провести учасників аукціону в театр.

«Я досить скептично ставилася до цього, тому що почався ажіотаж та був негатив стосовно моєї участі в торгах, – зазнається заступниця міністра енергетики і вугільної промисловості України. – Але мої наміри абсолютно позитивні, мені здається, що це класна ідея. Я давно не була в театрі. Сьогодні я ледь дістала квитки, і ми йдемо на Ремарка «Три товариші».

«Проект розширюється, про нього все більше дізнаються, тому цікавіші люди беруть у ньому участь», – підкреслює Олексій Соболєв та обіцяє найближчим часом більше цікавих та оригінальних лотів. У майбутньому всі охочі зможуть поборотися за дегустацію вин з державним уповноваженим Антимонопольного комітету Світланою Панаіотіді і за тренування із мером Києва Віталієм Кличком.

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее Время»