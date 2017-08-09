Енергоспоживання в Криму росте через військові бази – експерт

Дефіцит електроенергії у Криму зумовлений збільшенням на окупованій території російських військових баз і загальної кількості населення. Таку версію серед інших озвучили в ефірі Радіо Свобода українські експерти з питань енергетики і представник Міністерства з питань окупованих територій, коментуючи запровадження у Криму графіків ​тимчасового вимкнення світла. Окупаційна влада такі заходи пояснює спекою і роботою кондиціонерів, українські експерти кажуть про те, що Росія нездатна забезпечити стабільне енергопостачання півострова, адже так званий енергоміст із Кубані не покриває усіх потреб. Утім, на думку окремих фахівців, будівництво власних ТЕС в Криму – питання часу, і після їхнього запуску анексований півострів вже не потерпатиме від енергетичної блокади з боку України.

Перший заступник міністра з питань окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юсуф Куркчі впевнений: відключення електроенергії є опосередкованим доказом того, що населення в Криму штучно збільшується. Хоча конкретних цифр немає, він припускає, що вони суттєві.

Куди спрямовуються ці потужності, які були вивільнені? Вони ж не зникають кудись у повітря

«Це не 10-20% від того, що було, а набагато більше. Пік навантажень зазвичай припадає на зимовий період, а тут – на літній, вдень, коли вимикається дуже багато районів. На декілька годин вимикаються Алушта, Ялта, Феодосія, то куди спрямовуються ці потужності, які були вивільнені? Вони ж не зникають кудись у повітря», – каже чиновник.

Експерт фонду «Майдан закордонних справ», економіст Юрій Смілянський також схильний вважати, що енергоспоживання на півострові росте передовсім через військові бази, які Росія розвиває в Криму. Він також наголошує, що на території Криму виробляється лише близько п’ятої частини потрібної півострову електроенергії, а російський енергоміст на окупований півострів не забезпечує стабільного електрозабезпечення.

Південний федеральний округ Росії власні потреби не міг повністю забезпечити, не говорячи вже про Крим

«Південний федеральний округ Росії останнім часом мав енергодефіцит приблизно 20%. Тобто він власні потреби не міг повністю забезпечити, не говорячи вже про Крим», – стверджує економіст.

За словами Смілянського, без України остаточно вирішити кримську енергетичну проблему неможливо, при цьому не схоже, щоб український уряд ішов на компроміси щодо цього з російською окупаційною владою на півострові. Якщо компанія Siemens, чиї турбіни Росія таємно завезла на півострів, збереже нинішню позицію і не надаватиме російській адміністрації Криму програмного забезпечення та технічної допомоги, то створення потужної ТЕС на анексованому півострові буде малоймовірним.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Сергій Дяченко пояснює нестабільну ситуацію з електропостачанням в анексованому Криму не лише періодом спеки та роботою кондиціонерів, а й технічною неможливістю окупаційної влади збалансувати енергосистему захопленого півострова.

Структура генерації Криму і передачі електроенергії не пристосована для регулювання і покриття піків споживання

«Кінець липня і початок серпня – це сезонні піки споживання. Це найспекотніші дні, особливо у Криму, і це підвищене енергоспоживання на охолодження житла. Структура генерації Криму і передачі електроенергії не пристосована для регулювання і покриття піків споживання», – пояснює він і додає, що завезення дизельних генераторів не вирішує проблему. Крім того, серед чинників, які ускладнюють енергозабезпечення Криму, Дяченко називає енергетичну блокаду півострова з боку України.

Побудували енергоміст – побудують і ТЕС

Юсуф Куркчі згоден із тим, що енергоміст не здатен забезпечити всіх потреб півострова, зокрема й через втрати електроенергії при передачі – за його даними, вони становлять близько 20%.

Вони намагалися дістати опосередковане визнання Україною російського статусу Криму

При цьому Куркчі нагадує, що Україна була готова постачати електроенергію на територію Криму, окуповану Росією, але на заваді стали принципові деталі документації.

«Росія наполягала на тому, що Крим повинен бути зазначений як її складова частина, – розповідає він. – Тобто вони через цей договір намагалися дістати опосередковане визнання Україною російського статусу Криму. Це не могло бути прийнято українською стороною, тому електропостачання було зупинене».

А от експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає таку впевненість українських експертів та представників влади проявим надмірної самонадіяності. Він переконаний: Росія доведе автономізацію кримської енергосистеми до кінця, скільки б їй це не коштувало.

Росія «вбухує» величезні кошти, аби створити автономну систему енергозабезпечення Криму

«Про енергокабель теж казали, що його не побудують, але вони це реалізували, – нагадує енергетик. – Треба розуміти, що Росія, можна сказати, «вбухує» величезні кошти, аби створити автономну систему енергозабезпечення Криму».

На відміну від Юрія Смілянського, Корольчук вважає, що Сімферопольська та Севастопольська ТЕС таки отримають турбіни Siemens. «На жаль, вони обрали такий закамуфльований варіант співпраці. Наскільки я знаю, процес іде, вже встановлюється обладнання», – каже він.

За підрахунками експерта, Росія цілком здатна забезпечити потреби Криму в електроенергії без підтримки України.

Якщо порахувати вартість енергомоста, модернізації Сімферопольської та Севастопольсокї ТЕС, загальні роботи з модернізації ліній електропередачі – це до ста мільярдів рублів

«Потужність ТЕС і енергокабелю буде десь по 800 мегават. Існуючі об’єкти вони підтягнуть до 600 мегават і загалом матимуть дві тисячі мегават. Цього їм вистачить з головою, – припускає Корольчук. – Але це, звичайно, їм влетить в копійку. Якщо порахувати вартість енергомоста, модернізації Сімферопольської та Севастопольсокї ТЕС, загальні роботи з модернізації ліній електропередачі – це до ста мільярдів рублів».

Що б не робила Росія, які б гроші не вкладала, Крим все одно повернеться до складу України

Ну думку фахівця з енергетики, Україна більше не постачатиме електроенергію в Крим. Із цим категорично не згоден Юсуф Куркчі.

«Не треба мати сумнівів в тому, що Крим повернеться до складу України. Це повинно бути аксіомою. Що б не робила Росія, які б гроші не вкладала, Крим все одно повернеться до складу України, його енергетична система буде інтегрована в українську енергетичну систему», – запевняє він.

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