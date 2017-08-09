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Линия разграничения прошла не только через земли, но и через семьи Донбасса. Четверть жителей региона поссорились со своими родственниками на почве военного конфликта. Об этом свидетельствуют цифры опроса, проведённого Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива. Как сохранить родственные связи во время конфликта и как примирится после?

Согласно опросу, проведённому Фондом демократических инициатив, на Донбассе около 50 процентов поддерживают связи с родственниками, оставшимися на неподконтрольной территории. В Луганской области родственные связи немного крепче, чем в Донецкой: 57 процентов против 21,5. Кроме того, 16 процентов опрошенных сказали, что конфликт сблизил их с родными.

Однако есть семьи, которые распались или поссорились на почве идеологических противоречий, вызванных военным конфликтом. Таких на Донбассе порядка 25 процентов опрошенных.

Как быть, если конфликт прошёл сквозь семью? Специалисты советуют прежде всего оставаться людьми.

«В меньшей степени вовлекайтесь в эти политические игры, в которых вы не можете никаким образом принять участие. Если вы просто смотрите и слушаете, как вам преподносят информацию, то старайтесь взаимодействовать на более общечеловечном уровне», – говорит психолог Марьяна Мельник.

По словам психолога, людям, вовлечённым в конфликт, стоит вспомнить, что раньше их взаимоотношения строились не на идеологии, а на взаимоуважении, общих интересах, любви, дружбе и доверии. Но если уж ссор на почве противостояния избежать не удаётся, то в семье стоит договориться внести запреты на определённые темы. К примеру, не говорить о политике – особенно полезным это будет для тех семей, что живут по разные стороны линия разграничения.

«Из сложившейся ситуации люди получили бесценный опыт. И с той стороны люди получили очень много горя, оставшись на местах. Но те, кто уже прошёл много дорог, становятся более терпимыми и могут «влезть в шкуру» другого человека», – рассказывает Марьяна Мельник.

Именно пережитое горе поможет людям с двух сторон примириться после завершения военных действий, говорит психолог. Процент озлобившихся и не способных простить будет, но это будут единицы, отмечает психолог.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)