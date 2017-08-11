Україна і Польща не мають права на непорозуміння (огляд преси)

Український медійний простір сколихнула новина про ініціативу МВС Польщі щодо видачі нових польських паспортів із нового року. Як інформує газета «День», на сторінках документів планують помістити мотиви історичних подій. Тринадцять об’єктів та історичних персонажів обрано заздалегідь. І все б то нічого, якби деякі з об’єктів – Меморіал Львівських Орлят у Львові та Гостра Брама у Вільнюсі – не спричинили резонанс у поляків. Експерти газети розповідають про небезпеку політизації історії правлячою консервативною партією Польщі «Право і справедливість». Видання наголошує, що Україна і Польща переживають сьогодні не найкращі часи у політичних відносинах, тому не мають права на непорозуміння, враховуючи складне історичне минуле двох країн, в якому завжди грав руйнівну роль фактор Росії. Експерти «Дня» переконують, що Росія завжди буде «бенефеціаром» українсько-польських чвар. Вона завжди намагатиметься вносити розбрат у стосунки між Україною та Польщею, щоб ослабити їхню стійкість перед російським тиском.

Газета «День» переконує, що коли українці хочуть зрозуміти Донеччину, вони повинні знати її справжніх героїв. Попри можливі стереотипи, їх багато – це край інтелектуалів і громадян, які зробили б честь будь-якій нації: Микола Руденко, Надія та Іван Світличні, Василь Стус, Іван Дзюба, Петро Григоренко. Серед них, безперечно, Олекса Тихий. Видатний педагог, який замість кафедри мав каторгу. Газета нагадує, що у липні минуло 40 років від часу ганебного судового процесу у «справі Руденка –Тихого», котрих за літературну творчість було звинувачено в «антирадянській агітації та пропаганді» й у «незаконному зберіганні зброї».

Українські силовики заявили про ще один вид гібридної війни проти України – на цей раз кримінального характеру. Газета «Сегодня» інформує, що з початку року з Росії в Україну масово їдуть «злодії в законі», багатьох з яких на батьківщині звільняють достроково в обмін на ведення діяльності в Україні, спрямованої на дестабілізацію. У поліції наплив «авторитетів» з Росії розцінюють як загрозу нового часу. Про те, які методи застосувують правоохоронці для їх пошуку, йдеться в публікації «З Росії до нас масово їдуть злодії в законі».

Пише про наплив в Україну російського криміналітету та «злодіїв в законі» і газета «Україна молода». Видання зазначає, що вчасно їх виявляти і затримувати заважає малоефективна співпраця МВС і Державної міграційної служби. Адже закон забороняє розкривати особисті дані затриманого мігранта, коли їх про це просить поліція. Заголовок статті – «Мігранти із «золотими куполами».

Газета «Голос України» розповідає про екологічні наслідки збройного конфлікту на Донбасі. Видання пише, що природа не розділяє територію на підконтрольну та окуповану. А тому негативні наслідки відчуває все населення регіону. Це забруднення атмосфери, лісові пожежі, а також підтоплення шахтних горизонтів. Докладніше з екологічними проблемами Донбасу «Голос України» знайомить в статті «Луганщині завдає шкоди не тільки війна, але й шахтна вода».