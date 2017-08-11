Імам винний, що не став «сексотом» ‒ Заїр Смедляєв

За останні дні в Криму провели нові обшуки й арешти. У середу, 9 серпня російські силовики прийшли з обшуком до жителя селища Кіровське Умера Емірамзаєва, який, за словами правозахисника, виконує обов'язки місцевого імама. В цей же день Залізничний суд Сімферополя засудив до 10 діб арешту 76-річного активіста Сервера Караметова, який провів одиночний пікет на підтримку арештованого Ахтема Чийгоза ‒ одного з лідерів кримськотатарського народу. Вирок у його справі 11 вересня винесе Верховний суд Криму.

Про те, з якою метою нинішня влада півострова залякує кримських татар, Крим.Реалії розповів активіст кримськотатарського національного руху Заїр Смедляєв.

«Збройні силовики увірвалися до будинку Умера Емірамзаєва о 7:30, показавши з документації тільки постанову про огляд приміщення. Однак огляд передбачає, що слідчі не мають права торкатися тих чи інших предметів, і поготів копирсатися в речах. Однак у цьому випадку вони під виглядом «огляду» влаштували справжній обшук, перевернувши все догори дригом», ‒ повідомив Смедляєв.

За словами кримськотатарського активіста, такі дії російських силовиків є спробою залякати корінних жителів Криму ‒ і починають вони з найшанованіших людей.

Російські спецслужби схиляють духовенство та інших авторитетних людей до того, щоб вони фактично стали їхніми «сексотами»

«Жодних незаконних дій Емірамзаєв не чинив. Він проводив молебні, похорони, поминки, наречення імен новонародженим дітям. Однак раніше він відхилив пропозицію про співпрацю з силовиками. Річ у тому, що зараз у кожному населеному пункті російські спецслужби схиляють духовенство та інших авторитетних людей до того, щоб вони фактично стали їхніми «сексотами» й повідомляли інформацію про настрої в місті або селищі. До того ж мається на увазі не повідомлення про якийсь реальний екстремізм. Правоохоронці цікавляться всіма видами політичного інакомислення: підтримкою України, неприйняттям анексії Криму й навіть тим, хто й за кого збирається голосувати на майбутніх виборах, хто підтримує опозицію, хто не планує голосувати за Путіна на президентських виборах і за кандидатів від «Єдиної Росії» ‒ на місцевих», ‒ говорить Заїр Смедляєв.

За його словами, робота з імамами проводиться в два етапи. Спочатку духовенство збирають на публічні зустрічі, де відкрито пропонують їм доповідати про свої спостереження за спеціальними телефонами. Якщо ж імам відмовляється, з ним «працюють» індивідуально. За таким сценарієм російські силовики намагалися схилити до співпраці й імама селища Кіровське.

Смедляєв розповідає, що у відповідь на пропозицію Умер Емірамзаєв перерахував їм негативні чинники, які анексія півострова принесла в життя його народу: викрадення, вбивства, незаконні арешти та судилища над кримськими татарами, обшуки в мечетях тощо.

Емірамзаєв відповів, що не торгує совістю, у відповідь на що прозвучала погроза, що Емірамзаєв «пошкодує про це»

«Спочатку силовики намагалися діяти методом «пряника»: пропонували імаму вирішити його житлові проблеми (в його будинку живе декілька сімей, включаючи сім'ю його брата). Однак він відповів, що не торгує совістю, у відповідь на що прозвучала погроза, що Емірамзаєв «пошкодує про це», ‒ додав Смедляєв.

За словами активіста, крім ноутбука та планшетів, під час обшуку вилучили релігійну літературу. А це означає, що в майбутньому його можуть звинуватити в екстремістській діяльності.

«Там був напис арабською мовою ‒ але ви ж знаєте, що будь-який підконтрольний Росії суд «колгоспного» рівня, не володіючи арабською і не з'ясовуючи суті справи, може визнати її екстремістською літературою й заборонити на рівні всієї країни. Вже одного цього буде достатньо для арешту», ‒ розмірковує Заїр Смедляєв.

Під час обшуку Умеру Емірамзаєву стало зле, і після повторного виклику швидкої допомоги його госпіталізували.

Вся операція була націлена на залякування жертв і глядачів того, що відбувається

«Нещодавно він пережив складну операцію на головному мозку, плюс позначилися нерви і проблеми з тиском. При цьому один із силовиків прямо сказав Емірамзаєву, що той «вже не житець». У процесі обшуку чекісти постійно погрожували йому, його родині, ображали його й при цьому наголосили, що в майбутньому планують «розбиратися» з ним більш жорстокими методами. Не ховаючись, вони цинічно позували зі зброєю навіть перед відеокамерами людей, які знімали обшук. Словом, вся операція була націлена на залякування жертв та глядачів того, що відбувається», ‒ впевнений Смедляєв.

Що стосується арешту Сервера Караметова, Заїр Смедляєв пояснив, що ця літня людина, незважаючи на слабке здоров’я, не вперше бере участь у пікетах, бо не може терпіти несправедливість.

Чим ближче вибори, тим сильнішими будуть репресії

«8 серпня, коли він стояв у пікеті на підтримку Ахтема Чийгоза, до нього підійшли силовики. Важливо розуміти, що через хворобу Паркінсона у Караметова дещо загальмована реакція й порушена координація рухів. До того ж, у нього пошкоджений слух, і навіть коли йому зачитали вирок, він не почув і не зрозумів його з першого разу. Через затримання він пропустив обов’язковий прийом ліків, що в його випадку також може призвести до втрати зору. Проте, незважаючи на його очевидно важкий стан і медичні документи, суддя оголосила, що він абсолютно здоровий. У результаті в суді Караметову стало зле, і довелося викликати швидку. Крім цього, його не пускали до туалету, що в його стані можна просто прирівняти до тортур», ‒ перераховує Смедляєв.

Кримськотатарський активіст зазначає: репресії помітно посилилися саме напередодні виборів, і головна мета російських спецслужб ‒ змусити кримських татар не тільки «полюбити» Росію, але й почати відчувати те саме до майбутнього кандидата від партії влади: «Чим ближче вибори, тим сильнішими будуть репресії. Тому що сила ‒ це єдиний інструмент Кремля у «роботі» з нелояльним електоратом».