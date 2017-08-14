Грузинський сценарій: чому Генштаб остерігається військових навчань «Захід-2017»

9 років тому Росія за 5 днів окупувала частину грузинської території. А перед цим були військові навчання «Кавказ-2008», які дозволили приховати підготовку до початку повномасштабних бойових дій. Тепер анонсовані нові російсько-білоруські військові навчання – «Захід-2017» недалеко від українських кордонів. Чи можливе повторення грузинського сценарію? Як готується Україна і наскільки висока загроза?

База «Грузинського легіону» в Києві. Це єдиний підрозділ іноземців у Збройних силах України. Тут можна побачити прапори Грузії, України і навіть США. Всього в підрозділі служать представники десяти національностей.

Біля входу зустрічає Мамука Мамулашвілі. В Україні боєць з 2014 року. Грузинський легіон – це його дітище. Боєць проводить для «Донбас.Реалії» невелику екскурсію по київській базі. Вона створена для новобранців. Максимальний термін перебування тут – два тижні.

«Це одна з наших казарм, де мешкають хлопці. Тут вони починають свою діяльність, коли приїжджають в Україну і продовжують вже на передовій», – каже командир «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі.

Спочатку як добровольці, а сьогодні як повноправні бійці ЗСУ – грузинські легіонери практично не залишають передову на Донбасі. Останнє місце їх дислокації – неспокійна Світлодарська дуга, що неподалік від окупованого Дебальцева.

Друга війна проти Росії для грузинів

Для більшості грузинів, які приїхали в Україну, це вже друга війна проти Росії, розповідає Мамука. Тому нещодавні новини про масштабні навчання на кордоні з Україною тут сприйняли з тривогою. Адже саме під прикриттям навчань «Кавказ-2008» росіяни змогли перекинути до грузинського кордону військову техніку, яка потім брала участь у широкомасштабних бойових діях.

«Паніку, безумовно, сіяти не треба, але готовими треба бути, тому що ситуація непередбачувана. Я думаю, Україні треба вчитися на помилках Грузії», – каже Мамулашвілі.

Військові навчання росіян біля українського кордону

Старт спільних російсько-білоруських навчань «Захід-2017» запланований на 14 вересня. Частина маневрів повинна проходити на полігонах поблизу українського кордону. За сценарієм, військові будуть протистояти агресії з боку однієї із сусідніх держав. Та ж легенда лежала в основі «Кавказу-2008». Тоді росіяни назвали такі дії «примусом до миру».

«Легенда – це проникнення терористичної організації і збройний конфлікт з якимись вигаданими суміжними країнами. Тобто, це оборонно-наступальні дії», – пояснює аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

А ось точна кількість російських військових, які візьмуть участь у навчаннях, досі викликає суперечки. Як експерти, так й українські військові висловлюють спільну думку, що справжня чисельність буде значно перевищувати офіційну цифру.

Якщо спочатку мова йшла про три тисячі, то сьогодні можна говорити про 8-10 тисяч

«Якщо спочатку мова йшла про три тисячі, потім плавно і непомітно вона зросла до п’яти тисяч, то сьогодні можна говорити про 8-10 тисяч», – розповідає експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець.

З військової точки зору будь-які навчання – гарне прикриття для активних дій – аналітик

Ще одним тривожним моментом експерти називають кількість залізничних вагонів, яку цього року російські військові найняли для переміщення вантажів і солдатів до Білорусі в рамках підготовки до військових навчань «Захід-2017».

У 2015 році для цього знадобилося 125 вагонів, 2016 – всього 50. У цьому ж році планують використовувати 4162 вагона.

«З військової точки зору будь-які навчання – це дуже гарне прикриття для того, щоб проводити якісь переміщення, перегрупування, зосередження, і взагалі, підготовчі заходи до активних дій», – каже експерт Центру військово-політичних досліджень Костянтин Машовець.

Російська техніка напоготові: відеодокази

Підтвердження масштабного переміщення техніки на території Росії зібрали представники розвідувального співтовариства «Інформнапалм». Вивчивши соціальні мережі в період тільки з другого по восьме серпня, вдалося виявити чимало відеодоказів.

Примітно, що значна частина військових ешелонів була зафіксована поблизу українського кордону.

Генеральний штаб України не приховує, що підсилює оборону у зв’язку з активністю росіян в Білорусі. Ще у липні в різних регіонах країни провели навчання підрозділів територіальної оборони. Резервісти, за задумом командування, повинні посилити захист на місцях у разі загострення. Роблять це військові, зважаючи на можливий «грузинський сценарій» в Україні.

Коли провели навчання «Кавказ-2008» – озброєння залишили в районах навчань

«Коли провели навчання «Кавказ-2008» – техніку, озброєння, матеріальні засоби залишили в районах навчань. А потім протягом двох діб перекинули приховано людей, посадили на техніку і анексували певні території Грузії», – каже командувач сухопутних військ ЗСУ Сергій Попко.

Водночас частина опитаних журналістами програми «Донбас.Реалії» експертів переконані – «Захід-2017» не привід для занепокоєння. Мовляв, спільні російсько-білоруські навчання – традиційні, проводяться раз на чотири роки і нічого надприродного цього разу очікувати теж не варто.

«Плани навчань були відомі заздалегідь, те, що вони будуть масштабні – було відомо заздалегідь. При цьому, якщо порівнювати «Захід-2017» із «Заходом-2013», то навчання ці набагато менш масштабні, ніж у 2013 році», – зауважує аналітик Українського інституту майбутнього Ігор Тишкевич.

Але не тільки самі навчання, але і їх наслідки викликають побоювання в українських військових. У Генштабі вже заявили – на території Білорусі під прикриттям «Захід-2017» можуть з’явитися бази озброєнь і техніки, які потім можуть бути використані проти України.

А в комплексі з трьома нещодавно створеними військовими об’єднаннями поблизу українсько-російського кордону – це дуже тривожний сигнал, вважають в Генштабі.​

Озброєння свідчить про те, що ці російські дивізії є ударними

«Озброєння та військова техніка, яка надходить на їх комплектування, свідчить про те, що ці російські дивізії по своїй суті є ударними і призначені для ведення швидких наступальних дій», – зазначив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко.

Таким чином, незважаючи на результати самих навчань, тиск на Україну зростає, припускають у Генштабі. А присутність російських військових на окупованій території України і вздовж кордонів – розширяться, вважають там.

У командира «Грузинського легіону» на цей випадок є своя стратегія – не варто розраховувати на підписані мирні домовленості. Це Мамука Мамулашвілі добре знає на прикладі рідної країни. Краще нарощувати власні сили. І у «Грузинському легіоні» в Україні цим уже зайнялися.

«Головне, чого потрібно побоюватися – це віроломства Росії. Підписані з Росією договори нічого не варті. Треба бути готовими, треба щодня готувати армію до протистояння», – каже командир «Грузинського легіону» Мамука Мамулашвілі.

ПОВНИЙ ВИПУСК ПРОГРАМИ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:

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