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На городские линии Мариуполя вышли последние пять из 15 трамваев, которые приобретены для города за средства из областного бюджета. В городе реализуется программа обновления городского транспорта, и область уже выполнила свои обязательства по ней. Теперь – очередь городского бюджета, сказал глава Донецкой областной военно-гражданской государственной администрации Павел Жебривский, вручая ключи от новой техники.

16 августа два коммунальных предприятия Мариуполя получили в пользование 11 единиц специализированной техники, среди которых – грузовики, экскаваторы, поливальные машины и вышки. Все это приобретено за средства из областного бюджета.

Не осталось без внимания и трамвайно-троллейбусное депо Мариуполя. Один из двух трамвайных парков получил 5 вагонов Tatra. Они неновые, но вполне пригодны для эксплуатации, говорит водитель с 20-летним стажем Елена Онопа.

Намного легче, лучше и приятней на них работать. Думаю, не только нам, но и пассажирам тоже. Ощущаешь себя совершенно по-другому

«Мягче в них ход. Может, потому что только что после капремонта. Во-первых, вагоны автоматизированы. Очень удобен монитор, который установлен тут. Стеклоочистители в корне отличаются от наших и фары. Намного легче, лучше и приятней на них работать. Думаю, не только нам, но и пассажирам тоже. В сравнении с КТМами, существенная разница. Ощущаешь себя совершенно по-другому», – рассказала она.

Общее количество трамваев, приобретенных областью для города – 15, сумма – более 22 миллионов гривен. Это – часть программы по обновлению транспорта, которую область уже выполнила.

Если бы не децентрализация, если бы не стали меньше воровать, то вряд ли можно было получить такие трамваи, обновленный парк

«Деньги область уже потратила, теперь город будет тратить свои. А если серьезно, то это совместная работа не только города, не только области, а всей исполнительной власти. Власть надо критиковать, но и надо отмечать. Если бы не децентрализация, если бы не стали меньше воровать, то вряд ли можно было получить такие трамваи, обновленный парк в хорошем, классном городе Мариуполь. Хочу сказать, что это – только первый шаг. Следующие трамваи, которые придут в Мариуполь, будут новые, низкопольные, дорогостоящие. Город этого заслуживает», – сказал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Выбор бывших в употреблении и прошедших капитальный ремонт чешских трамваев Tatra не случаен. Долго искали варианты соответствия цены и качества. Думали и над вариантом приобретения львовских вагонов завода «Электрон», но цена оказалась очень высокой для городского бюджета.

К сожалению, у львовских трамваев, точнее у самого завода не достаточно мощные линии по производству. Соответственно, мы были бы растянуты в сроках приобретения. И второй недостаток – достаточно высокая цена

«Выбирая между тем или другим вариантом, остановились на трамваях, которые прошли свой срок службы в Чехии, но остаются в хорошем состоянии. К сожалению, у львовских трамваев, точнее у самого завода не достаточно мощные линии по производству. Соответственно, мы были бы растянуты в сроках приобретения. И второй недостаток – достаточно высокая цена», – рассказал заместитель городского головы Мариуполя Александр Голтвенко.

В настоящий момент в Мариуполе работает 76 трамваев. К концу года за средства городского бюджета на линии города выйдут еще полтора десятка чешских вагонов Tatra. Таким образом, трамвайный парк города обновится почти на половину.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)