Як італійці у Запоріжжі власний бізнес розвивають

Запоріжжя – Вони полишили свій бізнес і роботу в ЄС і заснували невеличкий бізнес у Запоріжжі. Італійці відкрили у місті два невеликих заклади харчування. Траторія родини Фабриціо Коше почала працювати цього літа, а ось піцерія Освальдо Варалдо діє в Запоріжжі вже 5 років. Італійці переконані: українці недооцінюють свої можливості щодо розвитку підприємницької діяльності.

Фабриціо Коше з родиною керує у Запоріжжі закладом домашньої італійської кухні, траторією Fabrizio. Ідею виношував тривалий час.

Я бачу перспективу, що країна буде зростати і розвиватися

«Якби не було ані дружини, ані сина, то навряд чи сюди приїхав би. Але так як я почав їздити сюди до рідних, мені сподобалось місто, люди, ця молода країна, і я бачу перспективу, що країна буде зростати і розвиватися», – каже італієць.

Працював у цій сфері і у себе на батьківщині. Каже: робити висновки про особливості бізнесу у Запоріжжі ще зарано, адже його заклад відкрився лише місяць тому. Втім, зауважує, знайти працівників тут набагато легше, ніж в Італії.

Великої різниці бюрократичної нема. В Італії теж потрібно дуже багато документів

«Сподіваюсь, що буде все смачно, і ми перенесемо сюди італійську кухню. Зарано щось казати стосовно різниці у веденні бізнесу, але те, що відбувається на кухні, це так само відбувається і в нас. Тут можна знайти оригінальні італійські продукти. Ми знаходимо майже все, а те, що не знаходимо, замовляємо безпосередньо з Італії. Великої різниці бюрократичної нема. В Італії теж потрібно дуже багато документів, однак немає різниці між установами, де торгують і не торгують алкоголем», – каже Фабриціо.

Пасинок італійця, запорожець Микита Зоряний розповідає: іноземцям, які не мають рідних-громадян України, важко відкрити тут власний бізнес.

Якщо іноземець приїздить сюди і бажає відкрити бізнес прямо зараз, то це неможливо. Це можливо зробити лише через довірену особу

«Не може працювати, бо не має ідентифікаційного коду, бо не оформлений ще вид на поживання, позаяк фізично зробити неможливо так швидко. Тобто, грубо кажучи, якщо іноземець приїздить сюди і бажає відкрити бізнес прямо зараз, то це неможливо. Це можливо зробити лише через довірену особу», – пояснює чоловік.

Піца від італійського майстра у Запоріжжі

А інший італієць Освальдо Варалдо 5 років тому заснував у Запоріжжі піцерію Bella Italia. Відкриття закладу, за його словами, було експериментом: побачив, що в місті не вміють готувати справжньої італійської піци і вирішив, що пригощатиме нею жителів Запоріжжя.

Я об’їздив усю Європу, вже 5 років я тут. У цьому місті є зростання, тому вирішив залишитися

«Я об’їздив усю Європу, бував у багатьох країнах. У мене була знайома з цього міста. Відкрили заклад, аби просто спробувати, і вже 5 років як я тут. У цьому місті є зростання, тому вирішив залишитися тут», – каже піцейола.

Говорити українською Освальдо ще не навчився. Каже: дуже складна для вивчення мова. Та це не стало на заваді його підприємству. Італієць не бачить суттєвих проблем для розвитку бізнесу в Україні. Каже: місцеві податки – нижчі, ніж європейські. Він наводить приклади позитивних змін у країні за останні 5 років.

«5 років тому, коли я приїхав, закони змінювались щодня. Останній час бачу, що ввели касовий термінал на алкоголь. У плані роботи це правильно. Держава не має брати кошти з хліба, солі, з того, що дуже потрібно людям. Я люблю курити, але мені це не дуже необхідно – це не перша необхідність, відповідно, маю платити за це податок», – каже піцейола.

Освальдо переконаний, що жителі Запоріжжя недооцінюють свої потенційні можливості.

«Ви думаєте, що місто не призначене для підприємництва. Бізнес – він однаковий усюди, і тим більш треба було відкривати заклад у Запоріжжі, бо тут не було таких. Робота є всюди, і якщо відкривати якісь особливі речі, то працювати можна будь-де: у Запоріжжі, Кушугумі чи Тарасівці, чи Києві. Робота буде завжди. Є люди – є і робота», – каже Освальдо.

В Україні є всі можливості для підприємницької діяльності, вважає італієць, тому і на ділі планує розвивати свій бізнес, пригощаючи місцевих жителів фірмовою італійською піцою.