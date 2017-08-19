Після Шарлотсвілля у США задумались про свободу в соцмережах та носіння зброї – ЗМІ

Стало відомо, що «білі націоналісти» (цих людей ще називають білими расистами – ред.), які брали участь у протесті в американському місті Шарлотсвілль, що закінчились трагічною загибеллю людини, координували свої дії через соціальну мережу Facebook. Сотні користувачів соцмережі зазначили, що вони візьмуть участь в анонсованій події і набагато більше осіб зазначило, що вони зацікавлені в участі, повідомляє CNN.

Facebook зняв сторінку події після того, як інформація про трагедію в Шарлотсвіллі потрапила до новин. Компанія також посилила моніторинг та закриття груп, які пропагують насильство.

Ми завжди знімали пости, які просувають або схвалюють злочини на ґрунті ненависті, або терористичні акти

«Ми завжди знімали пости, які просувають або схвалюють злочини на ґрунті ненависті, або терористичні акти – включаючи те, що трапилось в Шарлотсвіллі, – заявив керівник Facebook Марк Цукерберґ в коментарі CNN. – Оскільки існує можливість зростання кількості протестів, ми уважно стежимо за ситуацією і будемо знімати погрози щодо фізичної шкоди».

На думку Кіґана Генкса, аналітика Southern Poverty Law Center (SPLC) – центру, який відслідковує групи, що пропагують ненависть, Facebook робить недостатньо у цій сфері. Із 200 груп, що пропагують насильство, переданих SPLC, Facebook закрив тільки 57, адже під закриття потрапляють тільки ті групи, які погрожують насильством, зазначають свою насильницьку місію, чи справді беруть участь в насильницьких діях, повідомляє CNN.

А от групи захисту свободи слова непокояться, що закриття технологічними компаніями груп, що пропагують насильство, матиме негативний вплив на свободу слова.

Чи ми справді хочемо, щоб приватні установи вирішували, хто може, а хто ні, брати участь в інтернет-обговоренні

«Чи ми справді хочемо, щоб приватні установи вирішували, хто може, а хто ні, брати участь в інтернет-обговоренні», – запитує Дейвид Снайдер, виконавчий директор коаліції за Першу поправку до Конституції.

Американський союз захисту громадянських свобод (ACLU), відомий своїм багаторічним захистом права носити зброю, заявив про більш жорстку позицію щодо груп, які пропагують насильство і планують марші з вогнепальною зброєю, повідомляє The Wall Street Journal.

Група з захисту громадянських прав буде уважніше спостерігати за тим, чи не має насильства на їх акціях протесту

«Група з захисту громадянських прав також буде уважніше спостерігати за тим, чи не має насильства на їх акціях протесту», – сказав Ентоні Ромеро, який є виконавчим директором групи з 2001 року.

Раніше організація ACLU у Вірджинії захищала право білих расистів та інших груп проводити протести проти знесення статуї генерала конфедератів Роберта Лі в парку у Шарлотсвіллі.

«Якщо група протестуючих наполягає: «Ні, ми хочемо нести заряджену зброю», то ми не маємо їх представляти. Хай знаходять когось іншого», – сказав Ромеро в коментарі The Wall Street Journal.

Керівництво ACLU в Каліфорнії підтвердило такий підхід: «Якщо білі расисти будуть марширувати до наших міст, озброєні до зубів, з метою завдати шкоди людям, ця діяльність не підпадає під Конституцію Сполучених Штатів».