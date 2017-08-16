Заява Обами проти расизму стала однією з найпопулярніших у Twitter

Після насильства на мітингу в Шарлотсвіллі за участі білих націоналістів, яке призвело до трагічної загибелі людини, Барак Обама виступив із заявою у Twitter:

«Ніхто не народжується з ненавистю до іншої особи через колір шкіри, або через походження чи релігію...»

«Люди вчаться ненавидіти, і якщо вони навчаються ненавидіти, їх можна навчити і любити... так як любов більш природна для сердець людей, ніж навпаки», – сказав Обама, цитуючи колишнього президента Південно-Африканської Республіки Нельсона Мандели.

Твіт Барака Обами став одним із найпопулярніших за історію Twitter, за статистичними даними сайту Favstar, який відслідковує статистику Twitter, повідомляють ЗМІ.

Твіт отримав понад 2,6 мільйона лайків, що є другим за популярністю після твіту Аріани Ґранде, написаного нею після кривавої терористичної атаки на її концерті в Манчестері. Твіт Барака Обами було поширено більше ніж 1 мільйон разів, що є сьомим показником за всі часи існування Twitter.

На відміну від деяких інших президентів, Барак Обама повністю не відійшов від громадського життя. Він час від часу виступає з коментарями найбільш резонансних подій. Так, наприклад, Обама виступив із заявою після теракту в Манчестері, а також після того, як став відомий важкий діагноз хвороби сенатора Джона Маккейна.